Joven muere pesando 23 kilos por radical decisión; esto fue lo que pasó

La joven fue encontrada sin vida en su habitación de hotel; su caso desató un debate internacional sobre los riesgos de las dietas restrictivas y la presión en redes sobre el ideal de un cuerpo perfecto.

Una mujer de 27 años, identificada como Karolina Krzyzak y de nacionalidad polaca, falleció en un hotel de Bali tras seguir durante años una estricta dieta basada únicamente en frutas, que la llevó a pesar solo 23 kilos.

Según medios internacionales, Krzyzak había adoptado este régimen desde su adolescencia y, con el tiempo, desarrolló una obsesión por la alimentación a base de frutas y la imagen corporal.

Pese a las graves consecuencias para su salud —como osteoporosis, deficiencias nutricionales y un evidente deterioro físico—, no abandonó sus hábitos alimenticios.

En diciembre de 2024, la joven se registró en el resort Sumberkima Hill, situado al norte de la isla. Según relataron empleados del lugar, solicitó asistencia para llegar a su habitación y rechazó la oferta de llamar a un médico, pidiendo únicamente que se le dejara fruta en la puerta.

La alarma creció cuando un conocido local, propietario de una cafetería crudivegana en Ubud, contactó al complejo turístico tras perder comunicación con ella.

Pocos días después, el personal halló su cuerpo sin vida en la habitación. La noticia de su muerte se difundió en octubre de 2025.

Karolina Krzyzak, de 27 años, falleció en Bali tras adoptar una dieta extremo basada únicamente en frutas. (Tomada de redes sociales)

¿Quién era Karolina Krzyzak?

Nacida en Varsovia, Krzyzak se mudó al Reino Unido a los 18 años para estudiar en la Universidad de Leeds. Ahí desarrolló un marcado interés por el yoga y el veganismo, y posteriormente adoptó la dieta frugívora tras vincularse con otros integrantes de la comunidad crudivegana.

Sus padres le insistieron en que buscara tratamiento y, en 2018, fue hospitalizada brevemente debido a un trastorno alimentario. Sin embargo, retomó poco después su dieta restrictiva.

En las redes sociales, Karolina logró reunir seguidores publicando imágenes de batidos y participando en transmisiones en vivo, donde recibía elogios por su apariencia.

Amigos cercanos revelaron posteriormente que padecía caries, uñas amarillentas e hinchazón provocada por la desnutrición.

Numerosos especialistas han aprovechado este caso para lanzar un llamado de atención y prevenir que casos como la de la joven polaca se repitan.

Asimismo, subrayan la importancia de realizar cualquier cambio en la alimentación bajo la supervisión de profesionales de la salud, garantizando siempre el consumo adecuado de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita a través de una dieta equilibrada y completa.

