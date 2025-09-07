Murió Baddie Winkle, la ‘influencer’ de 97 años considerada la ‘bisabuela de Internet’

El viernes 5 de setiembre se confirmó la muerte de la influencer estadounidense Helen Vanwinkle, conocida en todo el mundo como “Baddie Winkle”. La creadora de contenido tenía 97 años.

Helen alcanzó fama por su personalidad irreverente y alegre. Compartía en redes sociales fotografías y videoblogs de sus coloridos atuendos, con los que conquistó a públicos de distintas edades y nacionalidades.

La noticia fue dada a conocer por el bisnieto de la creadora de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle trazó su camino al cielo”, escribió.

Helen Vanwinkle participó en campañas de maquillaje con marcas como “Urban Decay” y “Nyx Cosmetics”, además de lanzar su propia línea en Sephora. La famosa 'influencer' murió a los 97 años. (Instagram/Instagram)

¿Quién era ‘Baddie Winkle’?

Nacida el 18 de julio de 1928 en Hazard, Kentucky, Helen Ruth Vanwinkle se convirtió en una sensación de internet a los 85 años. En abril de 2014 comenzó a mostrar en redes sociales su estilo llamativo como una forma de sobrellevar el dolor tras la muerte de su esposo y único hijo.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Helen consolidó una comunidad global y en 2016 fue nombrada por la revista Time como una de las 30 personas más influyentes de Internet, junto al futbolista Cristiano Ronaldo y el presidente estadounidense Donald Trump.

También participó en campañas publicitarias de marcas de maquillaje como It Cosmetics, Sally Beauty, Nyx Cosmetics y Urban Decay. Además, lanzó su propia colección de cosméticos junto a Incredible Cosmetics, llamada INC.REDIBLE X BADDIE, disponible en la cadena Sephora.

Entre las amistades de Helen Vanwinkle figuraron celebridades como Miley Cyrus, Nicole Richie y Paris Hilton, quienes la consideraban un ícono de autenticidad. (Instagram/Instagram)

Apodada como “la bisabuela de Internet”, Helen inspiró a sus seguidores por su energía y autenticidad. Sus atuendos extravagantes enviaban un mensaje claro: la edad no limita la diversión ni el estilo. “Ella era alegría, rebeldía y ternura en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre”, escribió su bisnieto.

Miles de usuarios alrededor del mundo lamentaron su partida y subrayaron que su legado seguirá presente. Entre sus amistades cercanas destacaron celebridades como Nicole Richie, Miley Cyrus y Paris Hilton.