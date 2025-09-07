Viva

Murió Baddie Winkle, la ‘influencer’ de 97 años considerada la ‘bisabuela de Internet’

Junto con Cristiano Ronaldo y Donald Trump, en 2016 fue incluida por la revista ‘Time’ entre los 30 personajes más influyentes de Internet

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA

El viernes 5 de setiembre se confirmó la muerte de la influencer estadounidense Helen Vanwinkle, conocida en todo el mundo como “Baddie Winkle”. La creadora de contenido tenía 97 años.








Baddie WinkleHelen Vanwinkle
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

