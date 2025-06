Las siete muertes más insólitas de influencers: de ‘selfies’ trágicas a humillantes ‘retos’ fatídicos

Durante los ya varios años que lleva de existir el concepto de influencer (que en los patios escolares amenaza con destronar al fútbol como oficio soñado), estos se han tornado en un nuevo subgénero de celebridad; con su propio lugar en los mismos espacios que han ocupado por décadas las estrellas tradicionales… incluyendo los obituarios.

Porque sí, cambian formas y tiempos, pero el ciclo de la vida sigue inexorable, a lo sumo con unas mínimas variantes en medio: nacer, crecer, dar like, subir una foto a Instagram, hacer un trend de Tik Tok, reproducirse (bastante en duda) e, inevitablemente, morir.

Y entre la gran cantidad de influencers o creadores de contenido que ya descansan en paz, algunos han tenido muertes bastante insólitas, que incluso han tenido un impacto mediático mayor que el del contenido que realizaban.

Conozca a los 15 ticos más poderosos en redes sociales

Algunas de estas impactaron por la situación tan inusual en que se dieron o generaron sorpresa. Otras, eso sí, no dejan de preocupar, y hacen reflexionar sobre qué tanto se está dispuesto a sacrificar con tal de que el sagrado algoritmo sea generoso y te bendiga con al menos quince segundos de fama, (pues el scrolleo compulsivo acortó los tiempos de atención).

A continuación, le dejamos una lista con siete de las muertes más insólitas de influencers.

LEA MÁS: Muerte de influencers: ¿el crimen organizado se infiltra en redes sociales?

La tragedia de un último ‘selfie’ arriesgado que nunca se publicó

Las redes sociales de Sofía Cheung estaban llenas de fotografías en acantilados. (Instagram)

Para Sofía Cheung, el riesgo no era un obstáculo, sino el escenario perfecto. La influencer de 32 años se mostraba en Instagram como una exploradora sin miedo, que se fotografiaba en montañas empinadas y bordes de acantilados.

Su lema, que figuraba en su perfil, dejaba claro su carácter arriesgado, que lamentablemente le costó la vida: “La vida debería ser divertida, no tonta”.

De acuerdo con el medio The U.S. Sun, el 10 de julio de 2021 la creadora visitó el parque Ha Pak Lai, en Hong Kong, su tierra natal, junto a tres amigos. En un punto conocido como Pineapple Mountain, famoso por su vista panorámica y sus paisajes de postal, Cheung trepó a una cascada de unos cinco metros de altura con la intención de hacerse una selfie.

LEA MÁS: Murió influencer trágicamente, luego de dar a luz al hijo que tanto luchó por tener

Sin embargo, resbaló y cayó desatando una crisis entre sus acompañantes. Y aunque estos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, el golpe fue mortal. Cheung fue declarada muerta al llegar al hospital.

Beber hasta morir en vivo: el reto que mató a un influencer chino

El influencer chino conocido como Brother Three Thousand habría sufrido un coma etílico por un reto de redes sociales. (Archivo)

Wang, un creador de contenido conocido como Brother Three Thousand (Hermano 3.000), murió tras beber siete botellas de baijiu —un licor chino con un 60 % de alcohol— durante una transmisión en vivo.

El reto formaba parte de una competencia con otros influencers en Douyin (la versión china de TikTok), en la que el castigo por perder era ingerir el alcohol frente a sus seguidores.

El trágico episodio ocurrió el 16 de mayo de 2023. Según informó la BBC, Wang tenía 34 años y ya había sido sancionado antes por la plataforma por incumplir normas relacionadas con el consumo de alcohol en directo.

LEA MÁS: Murió influencer de 21 años por cáncer de colon: ella advirtió sobre estos síntomas que ignoró

Esa noche perdió tres rondas consecutivas en la dinámica de regalos virtuales y asumió el castigo que lo llevaría a la muerte. La transmisión terminó pasada la medianoche. Al día siguiente, su familia lo halló muerto tras un aparente coma etílico.

“Cuando su familia lo encontró, ya se había ido, ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir tratamiento de emergencia”, declaró su amigo Zhao al medio local Shangyou News.

Una distracción fatal que quedó grabada

Arina Glazunova era una joven rusa que mostraba en redes sociales su compromiso con causas sociales. (Instagram)

Dos amigas cantan, bailan y graban el momento con el celular, mientras pasean por las calles de Tiflis, Georgia. Pero lo que parecía una escena festiva terminó siendo un registro estremecedor de la muerte de Arina Glazunova, una joven rusa de 24 años que cayó accidentalmente a un paso subterráneo mientras era grabada por su amiga.

El 27 de septiembre de 2023, Arina caminaba al ritmo de For the Last Time, una canción del grupo ruso Hunger Boys. Sonreía y miraba a la cámara, sin notar que se acercaba al borde de un muro bajo. Al dar el siguiente paso, cayó de cabeza hacia un acceso al metro, según reportó Daily Mail.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió poco después a causa de un trauma craneal y fractura cervical. En el sitio donde ocurrió el accidente, vecinos colocaron flores y un pequeño altar improvisado. Además, la escena generó preocupación entre usuarios de redes sociales por la falta de medidas de seguridad en la zona.

Glazunova era reconocida en internet por subir contenido muy casual y desenfadado. Además, estaba comprometida con varias causas sociales, como el bienestar animal y obras caritativas para población de bajos recursos.

Otra ‘selfie’ mortal

El accidente de Moe Sa Nay movilizó a rescatistas y voluntarios. (El Universal/México/GDA)

Moe Sa Nay, una adolescente de 14 años con más de 150.000 seguidores en TikTok, visitaba junto a sus amigas la cascada Sinywa, un popular destino turístico en el sureste de Myanmar, cuando ocurrió la tragedia.

Mientras posaba para una serie de fotografías en lo alto de la cascada, Nay resbaló sobre las piedras mojadas y fue arrastrada por la corriente. El agua la empujó hasta quedar atrapada entre dos enormes rocas, donde, incapaz de liberarse, murió ahogada. El accidente ocurrió el 22 de julio de 2024, en la localidad de Paung, en el estado de Mon, según reportó Daily Mail.

Aunque los equipos de rescate acudieron rápidamente, no lograron sacarla a tiempo. La escena terminó siendo tan brutal como incomprensible: una adolescente perdida entre las aguas mientras buscaba un momento perfecto para compartir en redes.

La acrobacia mortal en busca de una foto

Natalie Stichova, además de su carrera como gimnasta, era muy activa en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores. (Instagram)

El 15 de agosto de 2024, la promesa de la gimnasia checa e influencer Natalie Stichova, de 23 años, murió tras caer desde una colina de más de 80 metros en las cercanías del castillo de Neuschwanstein, en Alemania. El accidente ocurrió mientras intentaba tomarse una selfie en una ruta montañosa catalogada como “desafiante” por la policía local.

Según relató una persona que la acompañaba al medio checo Blesk, Stichova estaba realizando una pose acrobática con una pierna en alto cuando perdió el equilibrio y resbaló.

El golpe en la cabeza fue devastador. Fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde los médicos la diagnosticaron con daño cerebral irreversible. Una semana después, su familia autorizó la desconexión del soporte vital.

Stichova no solo fue una destacada gimnasta, sino también entrenadora del club Gymnastika Sokol, en la ciudad de Pribram. La institución la despidió en redes sociales con un mensaje que la recordaba como una “amiga increíble”. Su madre, en un conmovedor posteo, escribió: “Estoy orgullosa de que fueras mi hija, la niña de mis sueños. Me enseñaste mucho. Ojalá hubieras podido enseñarme más”.

La adrenalina por ser viral

El puente Castilla-La Mancha, del que cayó Lewis Stevenson, es el más alto de España. (Wikimedia Commons)

El puente más alto de España fue escenario de una tragedia viral. Lewis Stevenson, un joven británico de 34 años y “amante de la adrenalina”, según su madre, murió al caer del puente Castilla-La Mancha mientras intentaba grabar contenido para redes sociales.

El trágico hecho ocurrió en octubre de 2024, en las afueras de Talavera de la Reina, de acuerdo con información de la BBC.

Stevenson se encontraba escalando los 192 metros de altura del puente atirantado junto a otro joven de 24 años. Según la concejala Macarena Muñoz, ambos habían llegado específicamente a Talavera con el objetivo de grabar videos desde la estructura.

Su madre, Keilia Stevenson, lo despidió con un triste mensaje: “Siempre habrá un vacío en nuestros corazones y la vida no volverá a ser la misma”.

Abusar de un joven con discapacidad intelectual, buscando viralidad, terminó de la peor forma

Varias personas sometían a humillantes retos a Bank Leicester, aprovechándose de su discapacidad intelectual y sus necesidades económicas. (Facebook)

La muerte de Thanakarn Kanthee, conocido en redes sociales como Bank Leicester, es una de las más trágicas e indignantes de esta lista. El influencer tailandés era un joven de 27 años con discapacidad intelectual, que solía aceptar “retos” degradantes a cambio de dinero para su familia.

De acuerdo con Khaosod, medio de comunicación de Tailandia, el incidente ocurrió durante una fiesta navideña, la noche del 24 de diciembre del 2024. En esta, varios sujetos le hicieron beber cantidades exageradas de licor a cambio de dinero; lo cual provocó su muerte.

Inicialmente, trascendió que su fallecimiento se dio luego de consumir una botella entera de whisky, pero los reportes judiciales indican que fue aún más graves. Según informó el medio tailandés, un sospechoso de 35 años fue detenido, bajo la acusación de incitar a Bank Leicester a beber dos botellas de brandy de 350 ml a cambio de 10.000 baht (menos de ¢150.000) cada una.

Además, un segundo sospechoso fue acusado de explotar sistémicamente al influencer, quien acumulaba más de 100.000 seguidores, para crear contenido en redes sociales y sacar provecho de esto.

Khaosod reseñó que Bank Leicester creció en barrios marginales de Bangkok, Tailandia y fue criado por su abuela. Durante el funeral, algunas personas acudieron a la adulta mayor (de 80 años) a ofrecerle sus disculpas por los humillantes tratos a los que sometieron al joven con tal de viralizarse en redes, como vomitarle encima o hacerlo ingerir lubricante en gel.