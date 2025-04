Murió influencer de 21 años por cáncer de colon: ella advirtió sobre estos síntomas que ignoró

La influencer neozelandesa Dominique McShain murió este miércoles 23 de abril a los 21 años, según confirmó la revista People. McShain había compartido en sus diversas redes sociales la lucha contra el cáncer de colon que libraba desde hace año.

Además, el pasado 6 de abril, publicó un comunicado en el que reveló que los médicos le informaron que le quedaban apenas unos días o semanas de vida. De acuerdo con este texto de despedida, el cáncer que sufría avanzó muy agresivamente y ya no podía recibir ningún tratamiento.

“Puede que mi vida haya sido corta, pero sinceramente creo que la exprimí al máximo. Me saqué la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que sin dudarlo me donarían un hígado (y probablemente discutirían entre ellos por quién lo haría), y el esposo más dulce, Sean, que ha sido mi roca en todo momento, antes y después del diagnóstico”, dicta el mensaje.

Dominique McShain compartió su lucha con el cáncer de colon

La joven, de 21 años, hizo público su devastador diagnóstico en mayo de 2024. Además, como advertencia, compartió los síntomas que había ignorado y que la hicieron acudir al médico en una etapa tardía de su enfermedad.

“Quería marcar la diferencia de algún modo, dejar algo atrás y, con suerte, ayudar a la gente. Sé que el cáncer de colon es cada vez más frecuente entre los jóvenes”, declaró en un video de hace un año.

Mientras estudiaba Psicología Clínica, carrera que debió abandonar por su quebranto de salud, sintió un agotamiento extremo y aunque dormía toda la noche, siempre se veía obligada a tomar una siesta.

En una entrevista con New Zealand Herald, Dominique describió que también la afectó el estreñimiento, diarrea, dolores abdominales, sangre en las heces y falta de apetito.

En los últimos videos que compartió en su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de 200.000 seguidores, McShain mostró que su piel y ojos habían adquirido un fuerte color amarillo. Esto se debió a una falla en su hígado, que fue la que terminó causando su muerte.