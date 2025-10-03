Viva

Murió famosa tiktoker a los 21 años, fue hallada sin vida en su casa: este fue el último mensaje que publicó en redes

La creadora de contenido también daba sus primeros pasos como presentadora de televisión

Por Jessica Rojas Ch.
Jennifer Rivas
La creadora de contenido Jennifer Rivas estaba estudiando periodismo y ya era parte de un canal de televisión. Además, era actriz cómica. (Instagram)







Jennifer Nicole RivasInfluencerHonduras
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

