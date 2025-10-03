Murió famosa tiktoker a los 21 años, fue hallada sin vida en su casa: este fue el último mensaje que publicó en redes

La creadora de contenido Jennifer Rivas estaba estudiando periodismo y ya era parte de un canal de televisión. Además, era actriz cómica.

Las redes sociales y el mundo de la comunicación están de luto por la inesperada muerte de una joven promesa de las cámaras, quien falleció apenas a los 21 años.

La muchacha era muy reconocida en plataformas como TikTok. Era estudiante de periodismo y daba sus primeros pasos como presentadora de televisión.

Se trata de la hondureña Jennifer Rivas, quien también trabajaba como actriz cómica.

Rivas fue hallada sin vida en su casa en Tegucigalpa, capital de Honduras, confirmó el medio Marca. La familia de la joven sospecha que sufrió un ataque epiléptico, ya que se encontraba bajo tratamiento médico para esa condición, agregó Marca.

Las autoridades también confirmaron que no había rastros de violencia en el hogar de Rivas, por lo que se maneja que la muerte se debió a causas naturales.

Horas antes de que fuera encontrada sin vida en su casa, la tiktoker Jennifer Rivas publicó esta fotografía en sus redes sociales con el mensaje: 'Preparándose'. (Instagram)

Jennifer contaba con más de 100.000 seguidores en su cuenta de TikTok, pero también hacía carrera como presentadora del canal CHTV.

Rivas formaba parte de Los Venados 504, un grupo de creación de contenidos con el que colaboró en varios proyectos digitales, explicó Marca.

Horas antes de su deceso, Jennifer compartió una fotografía tomada en una cancha de pickleball, acompañada de la frase: “Preparándose”. Su publicación se convirtió en la última evidencia de su actividad en línea, publicó El Tiempo.