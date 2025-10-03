Influencer muere al caer durante escalada extrema en Yosemite mientras transmitía en vivo

Balin Miller murió tras caer en El Capitán mientras transmitía su escalada por TikTok. Había completado la ruta más peligrosa.

El escalador e influencer Balin Miller, de 23 años, transmitía en vivo por TikTok cuando cayó al vacío durante una de las rutas más exigentes de El Capitán, la icónica formación rocosa del Parque Nacional de Yosemite, en California, Estados Unidos.

El joven había alcanzado la cima del monolito, pero sufrió el accidente cuando intentaba recuperar su equipo, el cual quedó atascado en una roca durante la subida. La caída quedó registrada en tiempo real, dejando conmocionados a miles de seguidores que observaban la transmisión.

Su madre, Jeanine Girard-Moorman, confirmó la muerte del escalador. También publicó un mensaje en redes sociales donde expresó que su hijo vivía intensamente por la escalada y que la familia se encuentra devastada.

Miller escalaba en solitario y con cuerda de plomo, utilizando una técnica que permite realizar la ascensión sin compañía pero con seguridad. Su objetivo era culminar la ruta Sea of Dreams, de 730 metros de altura.

De acuerdo con su hermano Dylan Miller, el accidente habría ocurrido después de completar el ascenso. Balin descendía con rapel para recuperar el resto del equipo cuando habría sobrepasado el extremo de la cuerda y cayó. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del incidente.

Un fotógrafo que se encontraba en la zona informó a la revista Climbing que Miller intentaba liberar su bolso atascado cuando ocurrió la caída. Inmediatamente después, alertó al 911. Las autoridades del parque respondieron de inmediato y abrieron una investigación sobre el caso.

Escalada extrema, fama creciente

Nacido en Anchorage, Alaska, Miller comenzó a escalar desde temprana edad junto a su padre y su hermano. Con el paso del tiempo, se convirtió en un escalador reconocido por sus hazañas en hielo y en grandes paredes verticales.

Era conocido como el “Orange Tent Guy” por su característico campamento en la base de El Capitán. También destacaba por su estilo llamativo, incluyendo el uso de purpurina plateada en sus mejillas durante las escaladas.

Su ascenso a la fama incluyó la primera escalada en solitario de la exigente ruta Slovak Direct en el monte McKinley, también conocido como Denali. La proeza duró 56 horas y fue ampliamente comentada por la comunidad de escaladores.

El Capitán, desafío extremo

El Capitán es una pared vertical de granito de 915 metros que atrae a los mejores escaladores del mundo. Se ubica dentro del Parque Nacional de Yosemite, una zona de 2.600 kilómetros cuadrados con múltiples retos naturales. La primera ascensión en solitario sin cuerdas de esta pared se realizó en 2017.

Miller se encontraba viviendo en su automóvil y recorría diferentes cordilleras para completar rutas desafiantes. Había escalado recientemente en la Patagonia y las Rocosas Canadienses.

Tercera muerte en el parque este año

La muerte de Balin Miller ocurrió el mismo día en que inició el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, lo cual dejó al parque con operaciones limitadas.

Este caso representa el tercer fallecimiento registrado en el Parque Nacional de Yosemite en 2025. En junio, un joven de 18 años de Texas murió al escalar sin cuerda otra formación rocosa. En agosto, una caminante de 29 años falleció tras recibir el impacto de una rama de gran tamaño.

