Tendencias

Influencer muere al caer durante escalada extrema en Yosemite mientras transmitía en vivo

El joven alpinista cayó mientras descendía tras escalar la ruta Sea of Dreams en solitario y sin compañía

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
Balin Miller murió tras caer en El Capitán mientras transmitía su escalada por TikTok. Había completado la ruta más peligrosa.
Balin Miller murió tras caer en El Capitán mientras transmitía su escalada por TikTok. Había completado la ruta más peligrosa. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTikTokEstados UnidosYosemiteEl Capitán
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.