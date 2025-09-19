Murió a los 26 años reconocida influencer: falleció dos días después de casarse

Adna Rovčanin-Omerbegović, además de creadora de contenido de belleza y maquillaje, también tenía su propio salón y era enfermera.

Las redes sociales y el mundo de la belleza están consternados por la repentina muerte de una destacada influencer de 26 años, apenas dos días después de contraer matrimonio.

Se trata de Adna Rovčanin-Omerbegović, de nacionalidad bosnia, quien figuraba en redes sociales por su contenido de belleza por medio del salón que tenía en Sarajevo, comunicó Infobae.

Medios internacionales como la revista People explicaron que el fallecimiento de la joven impactó no solo a sus allegados, sino también a la comunidad local y digital.

Adna era empresaria, enfermera y creadora de contenido sobre maquillaje y cuidado personal.

Influencer murió dos días después de casarse

Adna se casó el 13 de setiembre en el hotel Hollywood de Ilidža, agregó Infobae.

Poco después de la ceremonia, Adna empezó a sentirse mal, según informó el medio local Dnevni Avaz. Debido a los malestares, la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde dos días después murió.

La causa de su fallecimiento está siendo investigada por las autoridades.