Murió a los 26 años reconocida influencer: falleció dos días después de casarse

La joven era una figura del contenido de belleza y maquillaje en su país

Por Jessica Rojas Ch.
Adna Rovčanin-Omerbegović
Adna Rovčanin-Omerbegović, además de creadora de contenido de belleza y maquillaje, también tenía su propio salón y era enfermera. (Facebook)







Adna Rovčanin-OmerbegovićInfluencer
