‘Influencer’ muere en transmisión en vivo tras sufrir un accidente aéreo

Tang Feiji tenía 55 años y 100.000 seguidores. No llevaba casco ni paracaídas al momento del accidente.

Tang Feiji, creador de contenido chino de 55 años, falleció el 27 de setiembre cuando volaba su propio helicóptero ultraligero y se precipitó al suelo durante una transmisión en vivo en la plataforma Douyin. El accidente ocurrió en el condado de Jiange, en el centro de China, según informaron varios medios de comunicación internacionales, entre ellos China News Service (CNS) y Cover News, ambos citados por People.

Feiji acumulaba cerca de 100.000 seguidores en redes sociales y se había especializado en mostrar vuelos de corta duración en su aeronave ultraligera. En la transmisión del día del accidente, cientos de usuarios seguían el vuelo cuando la avioneta perdió estabilidad y se estrelló de manera repentina. El impacto provocó una explosión y un incendio, de acuerdo con Cover News.

LEA MÁS: Carro chocó contra ventana de restaurante donde dos influencers grababan: vea el aparatoso accidente

Videos difundidos en plataformas digitales mostraron al creador durante el despegue y en los primeros minutos de vuelo, hasta que la aeronave cayó abruptamente contra el suelo. El diario británico The Sun señaló que más de 1.000 personas observaban la transmisión y que muchas de ellas enviaron mensajes desesperados pidiendo auxilio para el piloto.

El creador no portaba casco ni paracaídas al momento del accidente. Minutos antes había realizado un aterrizaje breve para ajustar la cámara con la que registraba sus vuelos, de acuerdo con The Sun.

En declaraciones previas, Tang Feiji indicó que había invertido 350.000 yuanes (alrededor de $49.000) en la aeronave.

Feiji también dijo que dominó los controles de la aeronave tras solo seis horas de práctica acumulada.

En entrevistas con Cover News, medio citado por People, Feiji reconoció que en 2024 experimentó fallos en el indicador de combustible en dos ocasiones.

Después del accidente, las cuentas de redes sociales de Tang Feiji fueron configuradas como privadas, según informaron medios locales.