‘Influencer’ muere en transmisión en vivo tras sufrir un accidente aéreo

El creador de contenido, de 55 años, pilotaba su avioneta ultraligera cuando se estrelló en Douyin, China

Por Fiorella Montoya
Tang Feiji tenía 55 años y 100.000 seguidores. No llevaba casco ni paracaídas al momento del accidente.
Tang Feiji tenía 55 años y 100.000 seguidores. No llevaba casco ni paracaídas al momento del accidente.







Tang FeijiChina
