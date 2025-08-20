Carro chocó contra ventana de restaurante donde dos influencers grababan: vea el aparatoso accidente

Dos reconocidos influencers gastronómicos vivieron un momento de terror en Houston, Texas, cuando un carro chocó contra la ventana del restaurante donde grababan un video para sus redes sociales. Se trata de Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood, quienes se encontraban en el local Cuvée’s Culinary Creations realizando una reseña culinaria.

El accidente ocurrió el pasado sábado 16 de agosto, mientras los creadores de contenido degustaban varios platillos. De manera inesperada, una camioneta atravesó la fachada principal y el impacto quedó registrado en las cámaras que ellos mismos utilizaban para la grabación.

Carro chocó contra ventana de restaurante donde dos influencers grababan contenido

En las imágenes se observa cómo el cristal estalla repentinamente y se dispersa por todo el comedor. Santiago y Blackwood reaccionan de inmediato, apartándose de la mesa y agachándose para resguardarse, mientras los empleados del restaurante, visiblemente impactados, permanecen paralizados.

Los restos de vidrio quedaron esparcidos en el suelo, generando una atmósfera caótica que contrastaba con la calma del momento previo. Según escribió Santiago en su cuenta de Instagram, el accidente ocurrió justo cuando ella “mordía una deliciosa hamburguesa de salmón” y el vidrio estalló “de la nada”.

Una experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva

Los dos influencers fueron trasladados al hospital tras el accidente. (Captura de video)

Ambos influencers fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. En sus redes sociales, documentaron su paso por urgencias, donde recibieron suturas antes de ser dados de alta. Santiago compartió que este había sido el segundo accidente del mes y expresó la tensión emocional acumulada.

“El hecho de que hayamos salido ilesos de ambos accidentes... quizá ahora mismo estoy delirando, pero siento que quiero desmoronarme y llorar, pero no puedo”. A lo largo del video, la pareja repitió varias veces: “Estoy feliz de estar vivo”, comentó.

Tras el incidente, tanto Santiago como Blackwood reflexionaron sobre la fragilidad de la vida y compartieron mensajes emotivos con sus seguidores.

“Esta experiencia me mostró quién importa de verdad; la vida es demasiado corta para el rencor y la ira. Deja ir, perdona, vive el presente y valora a quienes te rodean; esta podría haber sido nuestra última comida”, escribió Santiago.

Por su parte, Blackwood manifestó: “¡Agradecido de ver otro día, dejando atrás las pequeñas cosas con un gran propósito! Vive con valentía, ama profundamente y haz que cada momento cuente”.

Desde el restaurante, el equipo también reaccionó al suceso a través de sus redes sociales. En sus Historias de Instagram compartieron el video del accidente y comentaron: “Definitivamente, fue un fin de semana loco en Cuvées. ¡Solo estamos agradeciendo a Dios que todos estén a salvo!”.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del choque. Según informó Fox News Digital, se intentó contactar al Departamento de Policía de Houston para obtener declaraciones sobre lo ocurrido, pero no se han ofrecido detalles adicionales.