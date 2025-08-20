Viva

Carro chocó contra ventana de restaurante donde dos influencers grababan: vea el aparatoso accidente

Dos creadores de contenido gastronómicos realizaban un video en el lugar y todo quedó registrado

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Influencers gastronómicos
Los influencers apenas iban a empezar a degustar el menú. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InfluencersNinaUnratedPatrick Blackwood
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.