Muere famosa influencer de 20 años después de inhalar ‘gas de la risa’

Amy Louise Leonard tenía 20 años. Falleció el 2 de octubre luego de inhalar 'gas de la risa'.

La muerte de una reconocida influencer británica, después de haber inhalado óxido nitroso, encendió las alarmas de los sistemas de salud y a los usuarios de redes sociales por el peligro que representa esta actividad que muchos realizan sin discriminación.

Amy Louise Leonard, de 20 años, y famosa en las plataformas digitales por su contenido de belleza, murió el 2 de octubre después de haber aspirado el gas de un globo. El óxido nitroso, también conocido como “gas hilarante” o “gas de la risa”, es un gas incoloro e inodoro utilizado principalmente en medicina como analgésico ligero y en odontología o durante el parto para aliviar el dolor.

La web especializada Mayo Clinic explicó que pese a tener aplicaciones médicas seguras bajo supervisión, su inhalación fuera de entornos controlados puede acarrear riesgos importantes para la salud.

Mayo Clinic agregó que su uso “recreativo o sin supervisión médica” es muy común, ya que provoca efectos eufóricos en las personas que lo hacen. Sin embargo, la inhalación puede ser peligrosa porque puede desplazar el oxígeno en los pulmones, causando hipoxia o asfixia, que podría derivar en daño cerebral, pérdida de conocimiento e incluso la muerte.

El medio Infobae informó que el 29 de setiembre Amy fue trasladada a un hospital después de haber inhalado el gas. La joven publicó un video en su perfil mientras viajaba en la ambulancia y aprovechó para advertirles a sus seguidores sobre los peligros de esta práctica.

La influencer dijo: “es fácil pensar que solo es un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”. Además, agregó que sus piernas habían quedado “destrozadas”, que no podía caminar y que su sistema nervioso había fallado.

“Bájenle a los globos porque acabarán como yo”, manifestó.

Según la BBC, la joven usaba el gas como escape para una depresión que enfrentaba.

En el caso de la influencer, el fallecimiento no se dio de manera inmediata, sino que enfermó de manera progresiva mientras estaba internada en el hospital hasta que murió. Infobae explicó que las causas están bajo investigación de las autoridades.

