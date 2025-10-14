Viva

Muere famosa influencer de 20 años después de inhalar ‘gas de la risa’

El óxido nitroso es utilizado en medicina como analgésico ligero; pero su inhalación fuera de entornos controlados puede acarrear riesgos importantes para la salud

Por Jessica Rojas Ch.
Amy Louise Leonard Gas de la risa Gas hilarante, Óxido nitroso
Amy Louise Leonard tenía 20 años. Falleció el 2 de octubre luego de inhalar 'gas de la risa'. (Facebook)







