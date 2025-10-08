Murió influencer, quien fue pareja de futbolista del Manchester City, tras trágico accidente de tránsito

La influencer Rafaela Del Bianchi fue víctima de un trágico accidente de tránsito.

La influencer brasileña Rafaela Del Bianchi murió este 3 de octubre, tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada, en São Paulo. Del Bianchi tenía 27 años, era madre de una niña y había sido pareja de la futbolista Kerolin, del Manchester City y la selección de Brasil.

La muerte fue confirmada por la oficina de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo. El comunicado enviado a los medios detalló que Rafaela conducía sin cinturón de seguridad y fue expulsada del vehículo, mientras que una amiga que viajaba como pasajera fue rescatada con vida.

El caso fue registrado en la 2ª Comisaría de Campinas como homicidio culposo y lesiones corporales culposas.

Kerolin publicó una despedida en Instagram para su exnovia. “El cielo está de fiesta ahora”, escribió la jugadora.

En la publicación, Kerolin compartió un carrusel con varias fotos de ambas y un texto lleno de emotividad.

“Te amo y te amaré para siempre, gracias por ser luz en los momentos en que necesitaba que lo fueras, gracias por ser fuerte cuando tenía que ser así, muchas gracias. Estoy orgullosa de ti, de la mujer que eres, de la MADRE que eres, soñadora, luchadora. Me inspirabas mucho”, escribió.

“Como siempre decíamos y siempre será así: te amo para siempre. Y de tu pequeña Xulinhaaaa, ahora más que nunca, será nuestra, voy a cuidarla por ti y por nosotras. No entiendo los planes de Dios, pero confío en que en Él están las mejores cosas”, concluyó.

Rafaela Del Bianchi fue pareja de la futbolista brasileña Kerolin. (Instagram)

¿Quién era Rafaela Del Bianchi?

Rafaela compartía su rutina fitness con más de 23.000 seguidores en Instagram. También mostraba su vida nocturna activa junto a sus amigas. De hecho, sus últimas publicaciones en redes antes del accidente fueron en la discoteca Duck, en el barrio de Cambuí, una zona exclusiva.

La joven, madre de Júlia, de 11 años, había cumplido su sueño de comprar una casa para vivir con su hija en enero de este año y compartió los avances de la obra con sus seguidores.

“Compré mi apartamento, mi mayor sueño era tener una casa para vivir con mi hija”, escribió en redes sociales a inicios de 2025.

Rafa mantuvo un romance con Kerolin, quien actualmente juega con la selección brasileña y el club inglés, a mediados de 2022. La influencer acompañaba en los partidos de su pareja y ambas realizaban transmisiones en vivo juntas en TikTok.