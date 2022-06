Toledo más allá de la música y la fiesta: conozca al hombre que da todo por su familia

La esencia de Toledo permanece. Sus risas y expresiones coloquiales nunca se apartan, es divertido y sin filtros. El alma de la fiesta. Pero más allá de su música y de sus características letras, hay un esposo y padre entregado que cada día se despierta a las 4:30 a. m. para prepararle el desayuno a sus hijos.

En un nuevo capítulo de Storytime, proyecto de nacion.com, el cantante habló de lo esencial de su vida: la familia. De los valores que busca inculcar en sus cuatro hijos y del ejemplo que busca ser para que ellos vivan como buenas personas. En entrevista, el intérprete de El sarpe repasó su historia, una de lucha que inició a los 13 años cuando su mamá se fue del país y su padre se consumió en los vicios. Vea la entrevista completa en el siguiente video.

“Mi hermano DjP y yo compartimos todo, había tiempos difíciles, quedamos hasta sin casa (cuando él tenía 13 años y su hermano 10). Yo estuve un año sin zapatos, no podía comprarlos y tampoco conseguirlos porque tengo el pie grande.

“A mí nadie me regaló nada. Trabajo desde que tengo 14 años. No estudié. Creí que no iba a ir a la universidad. No tenía tiempo. Empezando los 20 fui padre de familia”, comentó.

Toledo Wolbrom ha estado casado con Kisha Jackson por 17 años. Son pareja desde hace 20 y se conocen de mucho antes. A ella la llama su soulmate (alma gemela). El artista es padre de cuatro hijos, todos varones y con edades entre los 8 y los 24 años.

Los tres mayores están en la universidad. Dos estudian administración de empresas y uno ingeniería en sistemas.

“Para mí (la familia) es vida. Casi todas las compras están basadas en ellos, en los chamacos. La familia es la número uno. Me pongo en el último lugar. Ser padre de familia es poner todo delante de usted”, comentó.

Sobre lo que busca inculcar en sus hijos destaca la responsabilidad, el respeto y la disciplina. Siempre ha querido ser una figura confiable para ellos, a quienes apoya en lo que quieran ser.

“Quiero que sean buenas personas. (...) Les digo que si algo no va con ellos que no lo hagan, que tengan su propia personalidad”, dijo Toledo, quien dice que la familia es una unidad y que si su núcleo está feliz, él también se siente así.

Vea toda la entrevista en el video que acompaña esta nota.

El objetivo de Storytime es mostrar historias frescas de rostros de los que creemos saberlo todo. Además de descubrir un nuevo ángulo de la vida de estas personas, también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer más a fondo.

