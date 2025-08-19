Viva

Entre lágrimas y recuerdos: así despidió ‘Pelando el Ojo’ a José Ricardo Carballo

Sus compañeros lo recordaron como un hombre humilde, talentoso y lleno de buen humor

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El programa humorístico Pelando el Ojo vivió uno de los momentos más difíciles en sus casi 24 años de historia. El fin de semana falleció en un accidente de tránsito el humorista y periodista José Ricardo Carballo, de 42 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pelando el OjoJosé Ricardo Carballo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.