Entre lágrimas y recuerdos: así despidió ‘Pelando el Ojo’ a José Ricardo Carballo

El programa humorístico Pelando el Ojo vivió uno de los momentos más difíciles en sus casi 24 años de historia. El fin de semana falleció en un accidente de tránsito el humorista y periodista José Ricardo Carballo , de 42 años.

La noticia sacudió al elenco y a los oyentes, quienes este lunes siguieron atentos el homenaje en vivo que sus compañeros le rindieron a través de risas, anécdotas y lágrimas.

Carballo recreó con humor a personajes de Disney, dirigentes deportivos, diputados y periodistas, entre ellos Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano. También desarrolló una carrera como periodista y publicó cuatro libros, con los que consolidó un legado literario.

LEA MÁS: José Carballo: la voz alegre de ‘Pelando el Ojo’ que hizo reír y dejó su huella en la literatura

Norval Calvo, director del espacio, expresó con la voz entrecortada que Carballo formó parte del programa durante dos años, como una de las incorporaciones más recientes.

“Su ausencia nos duele, nos despedaza, pero también nos deja enseñanzas de humildad, fortaleza y agradecimiento por cada momento. Con Ricardo sentimos esa mezcla de tristeza y gratitud, porque cumplió su sueño como imitador y le dimos alegría en este programa”, afirmó.

'Pelando el Ojo' despidió a José Ricardo Carballo con un homenaje en vivo transmitido por radio en medio de lágrimas, anécdotas y dolor. (Instagram/Instagram)

Por su parte, Cristian Hernández, miembro del elenco, envió su pésame a la familia del humorista y recordó con cariño su amistad.

“ José Ricardo nos enseñó a sonreírle a cualquier situación de la vida. Voy a extrañar nuestras tertulias de los martes, la pizza que se nos quedó pendiente y las mejengas que hablábamos de hacer. Me queda la enseñanza de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy”, aseveró.

Con lágrimas en los ojos, Katherine González también compartió un mensaje que conmovió al resto del elenco. “Este año ha sido muy difícil. Nunca imaginé vivir una pérdida así. Es un duelo distinto a los que he enfrentado, y duele demasiado. JR fue compañero y amigo que siempre me inspiró. Se interesaba por los sueños de los demás y lo llevaré siempre en mi corazón. Era humilde, cariñoso y sencillo”, comentó.

LEA MÁS: Esto dijo Katherine González al conocer la muerte de José Carballo, su compañero en ‘Pelando el ojo’

Nicho Vargas destacó la sensibilidad de su compañero. “Lo más duro de ser humorista es enfrentar momentos como este. El jueves compartimos y vacilamos. Desde que lo conocí irradió buena vibra y talento. Aunque no coincidíamos siempre en el programa, fue una persona muy especial”, manifestó.

Mientras, Edson Picado lo recordó como un artista incansable. “Se nos fue un amigo talentoso, que siempre tenía una nueva imitación. Nos hacía reír con personajes como Chipón. Además, nos va a hacer falta porque siempre traía caramelos de Guatemala y nunca negaba un favor”, recordó.

Katherinne González destacó que José Ricardo Carballo siempre se interesó por los sueños de los demás. (Tomada de Instagram)

Marcos Agüero resaltó la calidez de Carballo desde que lo conoció. “Lo quiero recordar con su sonrisa. La primera vez que lo vi fue en la final de La dulce vida. Bastaron cinco minutos para notar su respeto, amabilidad e inteligencia. Ese es el legado que deja”, destacó.

También Roque Ramírez expresó que la alegría de Carballo marcó a todo el equipo. “Siempre tenía una sonrisa. Era difícil verlo serio. Transmitía entusiasmo y optimismo. Ha sido un privilegio y un honor haber compartido con él”, aseveró.

LEA MÁS: Esto dijo la pareja de José Carballo tras la muerte del imitador: ‘Alguien que me despierte de esta pesadilla’

Gustavo Ramírez recordó un momento especial: “Hace un par de años, en una fiesta de Repretel, pasamos toda la tarde y noche cantando karaoke. Siempre lo vacilaba porque llegaba tarde y le pedía que trajera pan. Ayer su hermana me agradeció por haber hecho a JR tan feliz. Eso lo guardo con mucho cariño”.

Sharom, muy afectada, apenas pudo hablar entre lágrimas. “Gracias a Pelando el Ojo conocí a JR. Fue un gran amigo y apoyo. Me duele mucho la partida de una persona con tanta nobleza y talento. Ahora se convierte en luz. Mi mamá lo ama, tengo recuerdos y videos con él que siempre atesoraré. Todavía no lo creo”, relató.

Estas fueron las palabras que dedicó Norval Calvo a José Ricardo Carballo este lunes en Pelando el Ojo

Sebastián López también resaltó su cercanía. “Era mi compañero del sueño, porque empezamos juntos en La dulce vida. En cinco minutos uno sentía su calidez e inocencia. Nunca lo vimos enojado. Hacía zumba, bailaba y cada video lo creaba con mucho amor”, compartió.

Además, Tristán destacó su entrega: “De JR aprendimos el respeto al trabajo y la gratitud. Siempre había un chiste o comentario divertido. Nos incluía a todos. Fue un ejemplo de alegría y pasión por lo que hacía”.

Durante la transmisión, más integrantes del equipo, desde la cabina hasta quienes manejan las redes sociales, se unieron a la despedida en la que recordaron sus historias e imitaciones. El grupo pidió oraciones de fortaleza para la familia y para ellos mismos como equipo.