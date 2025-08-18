Homenaje a José Ricardo Carballo en ‘Pelando el ojo’: siga aquí la transmisión

El programa humorístico Pelando el Ojo perdió a uno de sus integrantes tras la muerte de José Ricardo Carballo , a los 42 años. Su partida generó tristeza entre sus compañeros, quienes anunciaron un homenaje en su memoria durante la emisión de este lunes a las 5 p. m.

“Le daremos un último adiós como él hubiera querido. Con risas, personajes y anécdotas. Es una despedida que duele, pero celebraremos su vida y su legado, eso nunca se irá”, expresaron en redes sociales.

Carballo falleció en un accidente de tránsito durante el fin de semana. Además de humorista, desarrolló una carrera como periodista y publicó cuatro libros que consolidaron su legado.

José Ricardo Carballo murió a los 42 años en un accidente de tránsito ocurrido el fin de semana. (Instagram/Instagram)

Fue reconocido como imitador de voces, entre ellas las de personajes de Disney, el presidente del Club Sport Herediano Jafet Soto, diputados, periodistas y otras figuras públicas.

Sus compañeros decidieron recordarlo de la forma que más le gustaba: haciendo reír a las personas frente a un micrófono.

El programa se transmite por Radio Monumental (93.5 FM), Canal 2, el Facebook de Pelando el Ojo y su canal oficial de YouTube.