Homenaje a José Ricardo Carballo en ‘Pelando el ojo’: siga aquí la transmisión

El programa humorístico Pelando el Ojo perdió a uno de sus integrantes tras la muerte de José Ricardo Carballo, a los 42 años. Su partida generó tristeza entre sus compañeros, quienes anunciaron un homenaje en su memoria durante la emisión de este lunes a las 5 p. m.
“Le daremos un último adiós como él hubiera querido. Con risas, personajes y anécdotas. Es una despedida que duele, pero celebraremos su vida y su legado, eso nunca se irá”, expresaron en redes sociales.
