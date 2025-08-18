Viva

Homenaje a José Ricardo Carballo en ‘Pelando el ojo’: siga aquí la transmisión

Fue conocido por sus imitaciones de personajes de Disney, dirigentes deportivos, diputados y periodistas

Por Fiorella Montoya

El programa humorístico Pelando el Ojo perdió a uno de sus integrantes tras la muerte de José Ricardo Carballo, a los 42 años. Su partida generó tristeza entre sus compañeros, quienes anunciaron un homenaje en su memoria durante la emisión de este lunes a las 5 p. m.








