Muerte de José Carballo: Así sorprendió la noticia a Norval Calvo, su jefe en ‘Pelando el ojo’

El director de 'Pelando el ojo' se refirió a la muertre de José Ricardo Carballo, quien tenía dos años de trabajar en el programa.

La noticia del repentino fallecimiento de José Ricardo Carballo, imitador del programa Pelando el ojo , tomó por sorpresa a su director y jefe, Norval Calvo, mientras este desayunaba en su hogar el domingo.

En entrevista con La Nación, Calvo relató que fue una compañera de Carballo, perteneciente a una asociación literaria, quien lo llamó para comunicarle el deceso.

“Me dijo: ‘José Ricardo tuvo un accidente de tránsito en Alajuela y falleció’”, recordó el humorista.

“Fue un balde de agua fría completo, quedé en shock”, añadió.

Hacer reír en medio del dolor

Según Calvo, tras la muerte de Carballo no será sencillo continuar con el humor, pues la tristeza pesa en el equipo; sin embargo, considera que la fe es un apoyo fundamental en esta etapa.

“Uno le pide mucho la guía a Dios, especialmente de que yo, como líder del grupo, sepa cómo encaminar a cada uno de los compañeros. Esto no es algo nuevo para el programa”, afirmó.

El director recordó que Pelando el ojo ya ha enfrentado pérdidas dolorosas en el pasado, como las muertes de Froylán Bolaños en 2009 y de Antonio “Toño” Hernández en 2016.

“Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Es difícil hacer humor después de una pérdida como esta. Pero como pasó cuando falleció mi papá, uno tiene que seguir. Esta es nuestra misión, hacer reír a la gente”, expresó.

José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció la madrugada del sábado en un accidente de tránsito. (Suministrada a La Nación)

Un sueño cumplido y un show que debe continuar

Norval Calvo comentó que el mayor sueño de Carballo era formar parte del elenco de Pelando el ojo, meta que alcanzó hace dos años gracias a una invitación que recibió luego de participar en el programa de Repretel La Dulce Vida.

Este fue el casting de José Ricardo Carballo en Pelando el Ojo

Durante la vela de Carballo, realizada el domingo en la Funeraria Magisterio en Paseo Colón, San José, Calvo tuvo un emotivo encuentro con don Ricardo, padre del imitador. Entre palabras de aliento, el padre agradeció profundamente a Calvo por haberle brindado a su hijo la oportunidad de cumplir ese sueño.

“Esas satisfacciones para mí no tienen precio. Me deja con una paz y una tranquilidad de que nuestra misión y objetivo va encaminado, no solo a llevar alegría para los oyentes, sino también a los integrantes que voy incorporando al programa a cumplir sus sueños también”, afirmó.

Ante la consulta de si el programa continuaría en su programación regular, el humorista fue enfático: “El show debe continuar”. Además, Calvo confirmó que la edición de este lunes 18 de agosto está dedicada a la memoria de Carballo.

En su corazón siempre permanecerán las risas y los buenos momentos compartidos con José Ricardo Carballo, a quien describió como un hombre trabajador, estudioso, servicial, tranquilo y centrado.

