Así será el funeral de José Carballo, imitador de´Pelando el ojo’; se realizará en Guanacaste por este motivo

(Cortesía de Pelando el Ojo para La Nación)

El humorista José Ricardo Carballo, de 'Pelando el ojo', falleció la madrugada del sábado 16 de agosto en un accidente de tránsito.

La muerte del imitador José Ricardo Carballo tomó por sorpresa al medio artístico, luego de que un accidente automovilístico, ocurrido la madrugada del sábado en La Garita de Alajuela, provocara su fallecimiento.

La hermana de José Ricardo, María Laura Carballo, dio a La Nación detalles de su funeral, el cual se efectuará este lunes 18 de agosto en Pozo Azul de Abangares, Guanacaste. Esto se debe a que su familia es oriunda de esa provincia.

Su cuerpo se velará en la casa de su abuela hasta la 1 p. m. Luego, sus restos serán trasladados a la capilla de velación de la comunidad.

La misa fúnebre será a las 4 p. m.

“Todas las personas que tengan cariño por José Ricardo son bienvenidas”, comentó su familiar.

La despedida de Norval Calvo

En entrevista con La Nación, Norval Calvo, director del programa Pelando el Ojo, donde Carballo trabajaba, compartió detalles de la vela del joven humorista en San José, que se realizó el domingo en la funeraria El Magisterio, en Paseo Colón.

Según Calvo, en el velatorio pudo compartir con los padres del imitador en un encuentro que calificó como “lindísimo y emotivo”.

“Nos abrazamos y nos dimos las gracias mutuamente. Me lo hicieron saber, que fue muy feliz cuando lo llamé para formar parte del elenco de Pelando el Ojo”, comentó Calvo.

Asimismo, informó que los padres de Carballo, quienes viven en Guatemala, llegaron al país el domingo a las 10 p. m. para despedirse de su hijo.

