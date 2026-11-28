La primera vez que Carlos Álvarez apareció en una fotografía de La Nación fue junto a una artista que admiraba: la cantante española Rocío Dúrcal. Él había sido el encargado de presentarla durante una visita a Costa Rica y aquella imagen, aunque pequeña, tuvo un significado especial para el entonces joven locutor.

Este recuerdo forma parte de muchas anécdotas que guarda con cariño el cartaginés, quien se sumó al especial de celebración del 80 aniversario de La Nación, en el que han participado varias figuras relevantes del arte, la cultura y el entretenimiento de nuestro país.

Para Álvarez, aparecer en las páginas del diario desde entonces ha representado algo más que una fotografía; ha sido formar parte de un medio que desde su infancia había ocupado un lugar importante en su casa y que él asocia con el trabajo de grandes comunicadores del país.

Desde sus primeros años en los micrófonos de la radio, el locutor Carlos Álvarez ha encontrado un espacio para contar sus historias en 'La Nación'. (Archivo)

Su vínculo con La Nación comenzó mucho antes de aquella imagen. Los domingos, recordó, su padre se sentaba a leer el periódico. Era un hombre campesino, autodidacta y un lector constante, una costumbre que terminó transmitiéndole a su hijo.

De niño, Álvarez se acercaba a las páginas y a las imágenes deportivas, pero había una sección que lo atrapaba especialmente: la Revista Dominical. La recuerda como una publicación que devoraba y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los estímulos para desarrollar el hábito de la lectura.

Su propia trayectoria en los medios comenzó en 1988, cuando ingresó a la Universidad de Costa Rica para estudiar Historia y Geografía. Aunque inicialmente no se imaginaba trabajando en comunicación, empezó a acercarse a la radio en una emisora local de Cartago, Radio La Fuente Musical. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en una pasión que luego se extendió a la televisión y, más adelante, a las redes sociales; una vida que ha sido registrada en varias ocasiones en las páginas de nuestro medio.

“Siempre he sido tratado al estilo La Nación y para mí el estilo La Nación, salvo respetables opiniones, ha sido respetuoso, apegado en lo más que se pueda a los cánones de una buena comunicación”, dijo.

El valor de la información

Desde su experiencia como comunicador, Álvarez también reconoce las exigencias que enfrenta el trabajo periodístico, especialmente cuando se trata de buscar fuentes, contrastar versiones y ofrecer información equilibrada.

“Para que haya balance, que es muchas veces lo que la gente no sabe, el periodista, el comunicador responsable se prepara por años para saber cuál es ese método que ya no se respeta muchas veces en algunas áreas de las redes sociales”, afirmó.

En su relación con La Nación, destacó el trabajo de periodistas de distintas generaciones y recordó nombres que, desde su perspectiva, dejaron una huella en el periodismo costarricense. Mencionó a Rogelio Benavides y Yuri Jiménez, en el ámbito de espectáculos, así como a profesionales que marcaron otras áreas de la información.

En esta foto del 2022 se ve a Carlos Álvarez en su labor de presentador de 'El Chinamo', trabajo que retomará una vez más este 2026. (Archivo)

Para el comunicador, la libertad de prensa es indispensable para la vida democrática. Considera que un país que reprime o censura a los medios limita su capacidad de discutir los problemas y de exigir responsabilidades.

“Un país que acalla, que reprime, que censura, que filtra a la prensa es un país destinado a derrumbarse de la manera más estrepitosa”, afirmó.

Al referirse a los 80 años de La Nación, Álvarez destacó el aporte del periódico a la construcción de la memoria colectiva y dijo sentirse orgulloso de que haya llegado a este aniversario.

“Yo respeto mucho y me alegra mucho que haya detractores porque eso quiere decir que se ha construido patria. Quien puede decir lo que piensa, aunque esté pensando mal, es porque vive, vive en la construcción de una patria. Y la prensa, los medios de comunicación son fundamentales en esa construcción de la patria”, expresó.

Su felicitación estuvo acompañada de un reconocimiento a las generaciones de profesionales que han pasado por el periódico y a la huella que han dejado en la comunicación costarricense.

Esta entrevista con Carlos Álvarez puede verse en el canal de YouTube de La Nación, al igual que las conversaciones con otros invitados como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia; las cantantes Debi Nova y Canina; las actrices Marcia Saborío, María Torres y Sofía Chaverri; el artista urbano Toledo; la gestora cultural Ligia Torijano, el periodista Elías Alvarado, la escultora Leda Astorga y los músicos Jaime Gamboa y Eddie Mora.