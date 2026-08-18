Carlos Álvarez sacó alzado a El Porcionzón de la cabina de radio: ‘¡Qué malacrianza!’ (video)

Carlos Álvarez alzó en brazos a Carlos Ramos para sacarlo de la cabina de radio en medio de los reclamos de El Porcionzón.

Un momento incómodo pero cargado de risas fue el que vivieron Carlos Álvarez y Carlos Ramos, el Porcionzón, durante una de las últimas transmisiones de su programa La hora cachetona.

Como es costumbre, Ramos, al final del espacio radiofónico, contó uno de sus chistes “picones”, pero todo apunta a que esta vez se pasó de la raya y su compañero de cabina reaccionó sacándolo alzado del lugar.

Al finalizar el chiste, Álvarez se mostró impactado y sorprendido por el cierre que hizo el Porcionzón y espetó: “Mae, no”, y se levantó de su silla.

Acto seguido le dijo: “Jalá”, y lo alzó de su asiento para sacarlo de la cabina en brazos: “¡Qué malacrianza!, no se puede así. Vámonos”, dijo Álvarez y salieron en medio de risas y los reclamos de Ramos.