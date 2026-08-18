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Carlos Álvarez sacó alzado a El Porcionzón de la cabina de radio: ‘¡Qué malacrianza!’ (video)

Los locutores de ‘La hora cachetona’ vivieron un momento incómodo al final de un programa

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Por Jessica Rojas Ch.
Carlos Álvarez Carlos Ramos
Carlos Álvarez alzó en brazos a Carlos Ramos para sacarlo de la cabina de radio en medio de los reclamos de El Porcionzón. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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