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¿Por qué están distanciados Opo Marín y el Porcionzón? Ambos comediantes cuentan versiones muy distintas de los hechos

En TDmás, Marín explicó la razón por la que supuestamente se distanció de Ramos. Sin embargo, el Porcionzón tiene una versión muy diferente

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Por Jessica Rojas Ch.
Opo Marín Carlos Ramos
Aunque fueron compañeros de trabajo y son colegas en la comedia, Opo Marín y Carlos Ramos están distanciados desde hace varios años. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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