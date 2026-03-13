¿Por qué están distanciados Opo Marín y el Porcionzón? Ambos comediantes cuentan versiones muy distintas de los hechos

Aunque fueron compañeros de trabajo y son colegas en la comedia, Opo Marín y Carlos Ramos están distanciados desde hace varios años.

¿Los humoristas costarricenses Opo Marín y Carlos Ramos el Porcionzón, no se llevan bien? El propio Marín dio cuenta de la situación durante una entrevista que concedió a Gustavo López en su programa Casual, de TDMás, aunque Ramos tiene una versión muy diferente a la que se expuso en televisión.

Han pasado muchos años del distanciamiento y, hasta ahora, ambas partes compartieron sus posturas sobre lo que sucedió.

Según replicaron La Teja y Teletica en sus respectivos sitios web, Marín, reconocida voz de la comedia y la radio ticas, expresó que no mantiene una relación cercana con su colega, conocido también en el ámbito del humor y las ondas radiales. Marín le explicó a López que, al menos de su parte, nunca hubo una rivalidad, pero que el distanciamiento pudo haberse dado cuando él inició una relación sentimental con una sobrina de Ramos, quien era 29 años menor.

Ese noviazgo fue muy conocido de manera pública, ya que Marín y Sherylyn Ramos forjaron una relación estable que duró por más de 16 años, hasta que, lamentablemente, ella falleció en el 2018. Además del tema personal y familiar, Marín explicó que, posiblemente, el distanciamiento también se debió a roces profesionales, ya que ambos trabajaron juntos en radio Omega. Marín fue contratado para ser parte del elenco del espacio De 5 a 7, que conducía el Porcionzón.

Opo Marín fue entrevistado por Gustavo López en su programa 'Casual'. Ahí fue donde el comediante comentó sobre su relación con Carlos Ramos. (Redes)

“Quizá ahí empezó un cierto roce, tal vez celos. Yo siempre me reía de sus chistes, pero él muy poco de los míos”, explicó Marín en el programa. Sin embargo, el comediante comentó que hay respeto entre ambos y que, al menos de su parte, no hay resentimientos contra Ramos.

La versión del Porcionzón

En entrevista con La Nación, Carlos Ramos negó que lo mencionado por Marín fueran los motivos de su distanciamiento. En primer lugar, confirmó que trabajaron juntos en su programa en Omega y que él nunca se molestó por eso ni, mucho menos, sintió celos profesionales. “Por mi parte acepté con mucho gusto; mientras alguien pueda llevar frijolitos a la casa, enhorabuena”, mencionó Ramos.

Sobre el tema personal de la relación de Opo con su sobrina, afirmó que si a alguien debió de molestarle fue al papá de la muchacha. “Cada quien hace con su vida lo que quiere”, expresó.

Lo que aseguró Ramos, es que la supuesta situación que lo llevó a molestarse con Marín, es que su colega comediante le habría dado información privada a un medio de comunicación de farándula, lo que provocó problemas en su familia.

Carlos Ramos contó por primera vez cuál fue el motivo de su distanciamiento con su colega Opo Marín. (John Durán)

Según Ramos, el medio publicó que él mantenía una relación sentimental fuera de su hogar con una mujer mucho más joven. “El periodista me confirmó que Marín fue quien le dio la información”, recordó el humorista. Pese a la molestia, Ramos nunca confrontó a Marín, simplemente puso una barrera entre ellos y se alejó. “No dije nada porque me daba miedo tener un altercado, simplemente me distancié”, dijo.

Ramos agregó que la relación de Marín con su sobrina nunca fue tema de discusión para él, porque hacía lo mismo: tener un noviazgo con una mujer mucho más joven. “Que quede claro que no fue por mi sobrina ni por celos profesionales (...) Yo no soy un santo y siempre he dicho que mi talón de Aquiles han sido las mujeres, pero no me ando exhibiendo”, comentó.

La contraparte de Opo Marín

Ante las declaraciones de Ramos, contactamos a Marín para que respondiera. En primera instancia, negó haber hablado con algún periodista sobre la situación sentimental de Ramos. “Ahora me vengo enterando de eso porque él nunca me dijo nada (...) No me gusta jurar, pero te lo puedo jurar por lo que vos querás que no”, aseveró Marín.

Explicó que él, desde su perspectiva y vida, no podría denigrar a una persona por “temas de faldas”. “Jamás sería yo tan imprudente de dar una declaración así. ¿Con qué cara voy a hablar de alguien por esa razón si yo he cometido los mismos errores en mi vida? Siempre he dicho que mi debilidad han sido las mujeres. De verdad, yo jamás hablé algo de Carlos“, agregó. Marín expresó que le gustaría hablar con Ramos para aclarar la situación.