Carlos Álvarez: ‘Ahora ser infiel es una proeza... antes las damas aguantaban un poco más’

La infidelidad fue el tema central de debate entre los locutores Carlos Álvarez y Carlos Ramos en su programa.

Carlos Álvarez y Carlos Ramos, el Porcionzón, constantemente comparten sobre diversos temas durante su programa La hora cachetona, en Teletica Radio. Este jueves 8 de enero, uno de los temas sobre la mesa fue la infidelidad, donde ambos dieron a conocer su opinión sobre el asunto.

Álvarez fue quien llevó el tema a la mesa, emitiendo un cuestionable comentario: “Carlitos, cómo está de moda la infidelidad, ¿qué triste, verdad?”, inició la conversación. A lo que el Porcionzón le afirmó que sí, pero que ha sido una situación de toda la vida; el presentador cartaginés coincidió, pero afirma que ahora “es una barbaridad”.

“Estamos en tiempos en que ser infiel es toda una proeza porque antes pasaban los años y una persona tenía dos o hasta tres hogares conformados”, afirmó Álvarez.

Ramos añadió que antes la situación era “más solapada, pero siempre ha habido” infidelidad.

Ante esa situación, Álvarez afirmó que la sociedad ha cambiado pues, según sus palabras, “antes las damas se aguantaban un poco más. Ahora, papi, no; usted sale por aquí y yo salgo por allá”, afirmó.

Por otro lado, Ramos, tratando de hacer mofa del tema, dijo que es por “la igualdad, como dice este mae, yo le puse a mi lavadora La isla de las tentaciones, porque las medias entran en pareja y salen solas”, dando fin a ese espacio y al tema.