Carlos Álvarez se casó por tercera vez ¡y fue en privado!

Carlos Álvarez fue una de las figuras de Teletica que participó en la Teletón. El popular locutor estuvo presente en la maratónica durante la tarde del sábado 29 de noviembre y aunque nadie del público lo sabía, al día siguiente lo esperaba uno de los momentos más importantes de su vida.

Este domingo 30 por la noche, Álvarez hizo lo que tanto esperó durante casi todo un año y que se reservó de forma privada; hasta que la noticia trascendió de manera pública por el medio Teletica.com

Así, se pudo saber, que por tercera vez en su vida, el comunicador cartaginés caminó rumbo al altar. Álvarez y su pareja, Evelyn Durán, se unieron en matrimonio este 30 de noviembre, en una ceremonia íntima con familiares y personas cercanas.

Carlos Álvarez anunció su compromiso en los Toros de Teletica

La boda ocurrió a un año de que la pareja se comprometiera, hecho que anunciaron con gran alegría en una transmisión taurina, a inicios de este 2025.

“He estado al lado de una persona que me ha demostrado lealtad, que tiene los suficientes argumentos para invitarla a asumir un proyecto de vida tan demandante como lo es tener una familia. Me empecé a encantar de la manera tan pasional en que ella vive la vida y coincidimos en que tenemos una gran cantidad de cosas que nos unen”, declaró Álvarez en aquel momento.

Además, el radiofonista oriundo de Cartago contó que su historia con Durán, quien fue productora de Teletica, comenzó hace nueve años. En ese entonces, comenzaron a salir y “quedaron embarazados” de su hija Karolina, quien hoy tiene ocho años.

“Estábamos en un momento de nuestras vidas en el que culminábamos relaciones pasadas. Iniciamos nuestro trayecto que ha tenido altos y bajos, algunos lo han manoseado mucho, como en aquel momento en el que a raíz del nacimiento de mi hija se especularon una gran cantidad de cosas”, comentó.