Viva

Carlos Álvarez recibió una inesperada interrupción durante entrevista en ‘Buen día’: esta fue su reacción

Mientras el presentador hablaba de sus inicios en las corridas de toros, una de las presentadoras lo detuvo con un comentario: ‘Papito, aprete’, le dijeron

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El locutor Carlos Álvarez recibió una interrupción y una solicitud de mayor agilidad por parte de la presentadora Natalia Monge durante el programa Buen día.
El locutor Carlos Álvarez recibió una interrupción y una solicitud de mayor agilidad por parte de la presentadora Natalia Monge durante el programa Buen día. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos ÁlvarezBuen día
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.