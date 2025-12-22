Carlos Álvarez recibió una inesperada interrupción durante entrevista en ‘Buen día’: esta fue su reacción

El locutor Carlos Álvarez recibió una interrupción y una solicitud de mayor agilidad por parte de la presentadora Natalia Monge durante el programa Buen día.

Buen día tuvo varios invitados para hablar de las corridas de toros durante este lunes 22 de diciembre. El querido locutor Carlos Álvarez fue uno de ellos, pero durante su intervención recibió una llamada de atención por parte de una de las presentadoras.

Álvarez, junto con otras personas de su equipo, habló de lo que significan las corridas para él. “Esta actividad a uno le tiene que gustar; si no te apasiona, si no te gusta, difícilmente encajás, y creo que todos hemos logrado sumar esa pasión para llevarla a través de la pantalla”, empezó diciendo.

En medio de ello, recordaron que las fiestas taurinas llevan gran cantidad de años realizándose e, incluso, el locutor dio a conocer que “no se veían en esto”, pero las situaciones de la vida lo fueron llevando.

“Hace muchos años yo me sentaba frente a la pantalla a ver los toros y a mí me daba especial atención ver a don Rodrigo Sánchez a la par de Carmen Granados. Eso me capturaba mucho y, muchos años después, tengo el gran privilegio de sentarme en la silla de esos grandes mentores, compartiendo con un equipo tan bueno, que compite con gente maravillosa; los de la acera del frente son gente extraordinaria”, siguió diciendo, hasta que sufrió una interrupción en su discurso.

Natalia Monge tomó la palabra y dijo: “Papito, aprete (apúrese) porque en tele...”, dijo la presentadora, en referencia a que se estaba extendiendo mucho con lo que estaba diciendo y había otros invitados.

Lo anterior provocó que Álvarez, en tono de broma, dijera: “Ya me voy”, mientras se levantaba para salir, pero luego volvió a entrar en medio de las risas.

Incluso, Daniel Céspedes añadió: “Gracias, Naty, yo no sabía cómo decirlo”.

Todos continuaron riendo y lo último que Álvarez agregó fue: “A veces no sé si estoy en El Chinamo o en La hora cachetona...”.

Los toros de Teletica darán inicio el próximo 25 de diciembre en Pedregal.