Carlos Álvarez muestra el inesperado talento oculto que su hija heredó de él

Carlos Álvarez regresa a la pantalla de Teletica cada Navidad para presentar 'El Chinamo' y 'Toros de Teletica'.

El presentador y locutor Carlos Álvarez, conductor de El Chinamo de Teletica, sorprendió a sus seguidores al revelar el talento que su hija Karolina heredó de él.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Álvarez contó que su pequeña ve El Chinamo todos los días y, además, simula ser la presentadora del popular espacio navideño.

“Algunas de las preguntas han sido si Karolina, mi bebé, ve El Chinamo. Ahí les dejo”, comentó el presentador antes de mostrar el tierno video de su hija cantando, viendo el programa y animándolo como toda una profesional.

“Lo ve, lo disfruta y hasta lo graba”, agregó Álvarez, quien también compartió las divertidas reacciones de la niña al verlo bailar y animar en televisión.

Las reacciones de los internautas no tardaron en llegar. Comentarios como “Qué coqueta, va a ser locutora y todo”, “Carlos, ahí está la heredera de El Chinamo” y “Seguidora número uno de su papito” celebraron el carisma y espontaneidad de la pequeña Karolina.