Carlos Álvarez reveló la lista de los mejores comediantes de Costa Rica: vea a quiénes eligió

El locutor y presentador de televisión Carlos Álvarez ha dedicado su carrera en medios a programas de humor en Costa Rica.

Si en Costa Rica hay una voz experta en el humor que pueda dar una referencia sobre cuáles son los mejores comediantes de nuestro país, ese es el locutor y presentador Carlos Álvarez.

Durante muchos años ha dedicado su carrera a programas que hacen reír al público y por eso ha trabajado con grandes exponentes de este arte en suelo tico, así que su criterio debe tomarse en cuenta.

En una reciente entrevista que le concedió al periodista Gustavo López en su pódcast Casual, Álvarez mencionó a quiénes para él son los mejores humoristas de nuestro país.

LEA MÁS: Carlos Álvarez saca en brazos a El Porcionzón de la cabina durante programa de Teletica Radio: Esto pasó

Antes de dar su veredicto, aclaró que los artistas, como los futbolistas, tienen sus cualidades que los hacen ser diferentes en sus respectivos campos.

“El mejor narrador de chistes de este país es Carlos Ramos, el Porcionzón”, sentenció de primera entrada.

Agregó que le tiene un gran cariño a Ramos y que, además, una confianza que les ha dado los años a su relación de trabajo y amistad: “Carlitos es un chiste. Es un chiste con tenis, ¿qué vamos a hacer?”, dijo entre risas.

En cuanto a improvisación, mencionó el talento de Rolando Carmona. “A ese carajo le caen las cosas inmediatas”, aseveró.

Carlos Álvarez elige a los mejores humoristas de Costa Rica

Otro reconocido artista que se sumó a la lista fue Franklin Vargas. A él lo calificó como un estudioso. “Saca chistes y rutinas que están muy bien seleccionadas”, agregó.

Otro consolidado de la comedia en Costa Rica que Álvarez nombró en su lista fue a Norval Calvo, director de Pelando el ojo. “Él sabe cuándo lo admiro. Es muy inteligente,” expresó el locutor.

Además de ser amigos, Carlos Álvarez y Carlos Ramos, el Porcionzón, han trabajado juntos durante muchos años. (Archivo)

De la nueva camada de humoristas, Álvarez mencionó a Rigoberto Alfaro, conocido como Gallina. Sobre él, manifestó que es un “tipo que improvisa bien y hace muy buenas narraciones”.

Otros personajes que destacó el presentador fueron a Daniel Montoya, actual participante de Mira quién baila, y a Papi Paz.

“Así podríamos hablar de mucha gente de mucha calidad”, sentenció al final.

LEA MÁS: Carlos Álvarez: ‘Vea si me gusta el matrimonio que voy por el tercero’