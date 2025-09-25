Carlos Álvarez saca en brazos a El Porcionzón de la cabina durante programa de Teletica Radio: Esto pasó

El programa radial La Hora cachetona, de Teletica Radio, protagonizó un cierre inesperado y cargado de humor. Durante la transmisión, Carlos Álvarez se vio obligado a cargar en brazos a su compañero Carlos Ramos, conocido como El Porcionzón, para finalizar la emisión dentro del horario establecido.

Todo inició cuando Álvarez pidió el “picón picón”, o sea, el mejor chiste del programa y uno de los más pedidos por el público que sigue al Porcio.

Sin embargo, el humorista le dice: “No no, este está muy pequeño. Le dice una mae al otro mae: ‘Usted, que es religioso, ¿le tiene miedo al fin del mundo?’ ‘No, mae, le tengo más miedo al fin de mes… No me alcanza la harina’”, dijo entre risas.

LEA MÁS: El Porcionzón a sus 75 años: Humor que no acaba, una batalla legal y su lucha contra la ludopatía

Su compañero se sonrió y le dijo que ya eso era todo.

Pero la escena graciosa llegó cuando Ramos insistió en contar un último chiste, pese a que el espacio ya había cumplido su tiempo y debía dar paso al programa siguiente.

En medio de la insistencia, el comediante lanzó una advertencia a su compañero: “Voy con picón, picón, pero no me agarre, Charlie… No me agarre que hoy ando catrineado”.

Eso significaba que el comediante se presentó este miércoles al programa con traje entero negro.

Álvarez no atendió la súplica. Se levantó de su silla y llevó al humorista directo hacia la salida.

Carlos Ramos, el Porcionzón, es conocido por sus chistes 'picones'. (Capturas)

El momento quedó registrado en video en la página de Teletica, donde se observa a Ramos intentando terminar su chiste mientras era retirado en brazos por su compañero.

LEA MÁS: Carlos Ramos habló sobre su adicción al juego: ‘Uno se vuelve manipulador... los gota a gota me hubieran matado’

El espacio La Hora cachetona se transmite de lunes a viernes, de 6 p. m. a 7 p. m., en la frecuencia de Teletica Radio.

Se trata de un programa que reúne chistes del día a día con el sello particular de dos figuras reconocidas del humor costarricense: Carlos Álvarez y Carlos Ramos.