Viva

Carlos Álvarez saca en brazos a El Porcionzón de la cabina durante programa de Teletica Radio: Esto pasó

El humorista de 75 años insistió en que no lo cargara. La acción sucedió durante ‘La Hora cachetona’, espacio de Teletica Radio

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El programa radial La Hora cachetona, de Teletica Radio, protagonizó un cierre inesperado y cargado de humor. Durante la transmisión, Carlos Álvarez se vio obligado a cargar en brazos a su compañero Carlos Ramos, conocido como El Porcionzón, para finalizar la emisión dentro del horario establecido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos ÁlvarezTeletica RadioCarlos RamosEl porcionzón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.