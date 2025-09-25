Carlos Álvarez saca en brazos a El Porcionzón de la cabina durante programa de Teletica Radio: Esto pasó

El programa radial La Hora cachetona, de Teletica Radio, protagonizó un cierre inesperado y cargado de humor. Durante la transmisión, Carlos Álvarez se vio obligado a cargar en brazos a su compañero Carlos Ramos, conocido como El Porcionzón, para finalizar la emisión dentro del horario establecido.
Todo inició cuando Álvarez pidió el “picón picón”, o sea, el mejor chiste del programa y uno de los más pedidos por el público que sigue al Porcio.
Sin embargo, el humorista le dice: “No no, este está muy pequeño. Le dice una mae al otro mae: ‘Usted, que es religioso, ¿le tiene miedo al fin del mundo?’ ‘No, mae, le tengo más miedo al fin de mes… No me alcanza la harina’”, dijo entre risas.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.