El video de Norval Calvo que lo hizo viajar 37 años al pasado: véalo imitando en ‘Fantástico’, con Rodrigo Sánchez

Hace 37 años, Norval Calvo había ganado 'La dulce vida', se unió a 'La Patada' y lo entrevistó Rodrigo Sánchez en 'Fantástico'.

El locutor, imitador y humorista Norval Calvo guarda con cariño un recuerdo muy especial, que 37 años después todavía remueve sentimientos en Costa Rica.

Hace unos días, Calvo, director de Pelando el ojo, de Radio Monumental, publicó un valioso video en el aparece cuando empezaba en las lides del humor y fue entrevistado por todo un ícono de la televisión costarricense: Rodrigo Sánchez.

El clip fue grabado durante una breve participación suya en el recordado programa Fantástico, de Teletica. Fue en 1988 cuando Norval recién había sido el ganador del concurso La dulce vida y se incorporó al programa radial La Patada, de Parmenio Medina.

Sánchez entrevistó a Calvo. Le dijo que tenía una cara muy joven y que, además, llevaba poco tiempo de ser parte de la radio nacional.

El histórico presentador de Teletica le preguntó sobre los personajes que imitaba; entre ellos destacaron el personaje del periodista Everardo Herrera y el doctor y político Carlos Manuel Castillo.

Norval Calvo recordó esta entrevista que le hizo Rodrigo Sáncez

Norval hizo lo propio, emuló las voces de estas personalidades y recibió el aplauso del público.

“Hoy me encontré con este valioso recuerdo de hace 37 años, cuando apenas iniciaba mi carrera. Tuve el honor de ser entrevistado por don Rodrigo Sánchez, un gran personaje de la televisión nacional. Ver este momento con los años recorridos me llena de gratitud con Dios y un gran orgullo por el camino vivido”, escribió Calvo en la publicación que hizo del recuerdo.

