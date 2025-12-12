Vea el insólito disfraz del Porcionzón en ‘El Chinamo’: ¡seguro lo hace reír!

Carlos Ramos siempre prepara un personaje nuevo para presentarse en el 'El Chinamo'. Este jueves 11 de diciembre llegó vestido del pollo-chetón.

El comediante Carlos Ramos, mejor conocido como el Porcionzón, siempre genera un ambiente de expectativa sobre qué vestuario utilizará en El Chinamo, porque sus trajes suelen ser excéntricos, divertidos y hasta inspirados en películas

En el primer programa de este 2025 no fue la excepción. Como es la costumbre en este popular espacio televisivo, el encargado de presentar ‘al Porcio’ fue el locutor y su compañero de trabajo Carlos Álvarez.

Eso sí, primero mostró un video que repasó todos sus personajes, desde un pulpo hasta la recordada Blanca Nieves.

“No podía faltar la presencia siempre divertida de nuestro querido pollo-chetón”, dijo Álvarez para darle paso a su compañero vestido entre una mezcla de un huevo y un pollo.

“Es como un pollo saliendo del huevo”, dijo Ramos quien bromeó sobre su traje una y otra vez. Como siempre, la sección estuvo cargada de risas y chistes relacionados con su vestuario de la noche.

Durante el intercambio, Álvarez incluso le acomodó el pico y hasta le dio un abrazo, ya que “siempre había querido abrazar” uno.

Los aplausos, las risas y más chistes no faltaron en una primera noche que presentó un nuevo personaje del humorista.