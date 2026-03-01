Cantante nacional atraviesa fuerte complicación de salud y piden oraciones por él

Olman Obando, reconocido cantante costarricense y figura de agrupaciones como la orquesta Los Brillanticos, atraviesa una difícil complicación de salud. Su amigo, el humorista Opo Marín, solicitó este domingo una cadena de oración, tras confirmar que el músico nacional se encuentra pasando por una situación bastante crítica.
En una publicación realizada en sus redes sociales, Marín escribió: “A todos los colegas músicos, amigos y seguidores de nuestro amado Olman Obando les pedimos mucha oración por su salud y que Dios haga su santa voluntad para que pueda salir adelante”.
Marín afirmó que el músico está pasando una situación bastante difícil. “Por favor unámonos en cadena y pidamos por su recuperación”, añadió en su mensaje.
Obando, días atrás, había confirmado en sus perfiles digitales que este año ha tenido un quebranto de salud, aunque en ese momento no reveló más detalles.