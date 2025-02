Opo Marín critica duramente a cantante por audicionar en ‘Nace una estrella’: ‘A mí me daría pena’

El humorista y locutor costarricense Opo Marín manifestó su indignación por una situación ocurrida en las audiciones de Nace una estrella, las cuales empezaron desde el 17 de febrero. Marín la emprendió en redes sociales contra uno de los participantes.

Esto debido a que Joseph El Salse, un cantante nacional de música tropical, quien acumula más de una década de trayectoria, audicionó el pasado jueves. Ante esta situación, Opo dejó un extenso comentario en su página de Facebook, en el que critica que Joseph Ríos (nombre real del artista) se presentara aun con su experiencia.

“No lo puedo creer, que las grandes estrellas de la música y del canto quiten el espacio al que quiere hacerse estrella del canto, pues ustedes ya lo lograron. De verdad, con toda la admiración que les tengo y respeto, porque son superartistas y los aplaudo mucho, pero ya ustedes tienen camino, mucho camino recorrido, muchos escenarios, en el exterior, inclusive”, escribió el humorista.

A pesar de que durante el texto dijo tener mucho cariño por el programa y el artista; sentenció fuertemente que se sentiría avergonzado de hacer lo que hizo Joseph; quien inclusó realizó el casting acompañado de su teclado.

“De verdad, me sorprende ver a estos grandes del canto estar audicionando para buscar esa estrella que ya hace muchos años Dios se las regaló por ese divino don del canto que tienen. Con todo mi cariño les pido que mediten bien lo que están haciendo y no sean tan ingratos de quitarle las posibilidades al novato que sueña con ese espacio, espacio que ustedes ya conquistaron hace muchos años. Yo me sentiría muy mal de verdad y hasta pena me daría de competir, pues voy a revolcar al contrincante muy fácil, que es inexperto, y que quiere algún día llegar a ser como ustedes”, finalizó.

Joseph El Salse es un cantante costarricense de música tropical. Él se presentó a las audiciones de 'Nace una estrella' este 27 de febrero. (Facebook de 'Nace una estrella'/Facebook de 'Nace una estrella')

Marín también dejó su recado dirigido a Teletica, en el mismo comentario; pues según redactó, considera que la producción del programa debería ser más rigurosa y no permitir la participación de cantantes profesionales. Además, dijo que algunos se hacen pasar por “primerizos” y el jurado termina felicitándolos.

“Me parece y, como fiel seguidor de este maravilloso formato, deberían de poner reglas y ver quién es, quiénes tienen el derecho de conseguir esa estrella. No es de buen ver que pongan a un principiante con un personaje ya reconocido, profesional y con currículum, es como poner al maestro con el alumno a hacer un examen; lógico mucha ventaja por delante”, continuó en su mensaje.

