La obra de Leda Astorga se construye en el taller, entre materiales, formas y largas jornadas de trabajo. Sin embargo, para que sus esculturas y pinturas trasciendan ese espacio y lleguen a más personas, también ha sido importante la labor de quienes cuentan las historias detrás de cada creación.

La artista plástica, especializada en escultura, escultura policromada y pintura, recuerda que La Nación tuvo un papel significativo en los primeros años de su trayectoria, que comenzó en 1975, cuando ingresó a la Universidad de Costa Rica y descubrió que la escultura era su vocación.

Esos recuerdos los narró Astorga en una entrevista como invitada del especial de figuras del arte y la cultura costarricense que se sumaron a la celebración del 80 aniversario del periódico La Nación.

La obra de la escultora Leda Astorga ha encontrado un espacio de difusión en el periódico 'La Nación' desde los inicios de su trayectoria. (Archivo)

A lo largo de ese camino, las publicaciones del periódico le permitieron compartir sus propuestas con un público más amplio.

“La Nación tuvo un papel muy importante en mis inicios con las entrevistas que hacían, los reportajes y las imágenes. Entonces, ha sido una relación amistosa, muy productiva, muy buena”, recordó.

La importancia de estar bien informado

En su reflexión sobre el papel de La Nación y de los medios de comunicación, Astorga también se refirió a la libertad de prensa y al derecho de las personas a recibir información confiable.

Al referirse a los 80 años de La Nación, destacó especialmente el trabajo de los periodistas y las dificultades que pueden enfrentar en el ejercicio de su profesión.

“Quienes trabajan en la parte cultural y artística son importantísimos para el desarrollo del país y el fortalecimiento de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra identidad”, expresó.

Para Astorga, mantener ese trabajo es especialmente necesario en una época en la que considera importante recordar quiénes somos y de dónde venimos. Su deseo para el periódico es que continúe con esa labor durante muchos años más.

Esta entrevista con Leda Astorga puede verse en el canal de YouTube de La Nación, al igual que las conversaciones con otros invitados, como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia; las cantantes Debi Nova y Canina; las actrices Marcia Saborío, María Torres y Sofía Chaverri; el artista urbano Toledo; la gestora cultural Ligia Torijano, el periodista Elías Alvarado y los músicos Jaime Gamboa y Eddie Mora.