Tres mujeres asesinadas en menos de una semana; víctima más reciente era madre de dos

En cuestión de cinco días, tres mujeres han sido víctimas de femicidio. Se trata de una violenta seguidilla que incrementa una cifra que promedia un homicidio cada cinco días en este 2026.

En total, ocho mujeres han sido asesinadas en lo que va del año; se trata de dos casos más que los reportados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial a la misma fecha, en 2025.

La víctima más reciente fue identificada como Karol Arroyo Barrantes de 41 años, quien fue atacada por un joven de 18 años con un arma banca dentro de una vivienda en Palmares. Karol era madre de una adolescente de 14 años y un joven de 24, quienes, de acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia, no residían con ella.

El femicidio es la muerte violenta de las mujeres por motivo de su género; la manifestación más extrema de violencia contra mujeres y niñas. Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres sanciona este delito con penas de cárcel que van desde los 20 hasta los 35 años.

El ocho de febrero se reportó otro caso en Cacao de Alajuela. Se presume que un hombre de apellidos Segura Quirós asesinó a Seiry Michelle López Valentín en un violento ataque armado en vía pública. En apariencia, ellos eran pareja.

Seiry se encontraba junto a su expareja y padre de tres de sus cuatro hijos cuando Segura comenzó a disparar. El padre de los menores también falleció producto del ataque.

El viernes 6 de este mes, se sumó un caso más en Hatillo. En esta ocasión Rocío Arias, de 51 años, murió a manos de su hijo, de 32 años. Según trascendió, el joven tiene un diagnóstico de enfermedad mental y la asesinó de varias puñaladas dentro de la vivienda.

Este mes de febrero inició con la aparición del cuerpo de una mujer en el estero de playa Junquillal, en Guanacaste. La Policía Judicial informó que se trata de una mujer argentina de apellido Cadento, quien fue asesinada luego de acudir a una fiesta en una vivienda en esa misma playa.

Por este caso se detuvo a un estadounidense de apellido Page, de 49 años, el principal sospechoso de asesinar a la extranjera y propietario de la casa donde se le vio por última vez.

Cuatro femicidios en enero

Aunque el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia por el momento no lo contabiliza dentro de sus registros, las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer de 79 años, de apellido Picado.

La adulta mayor apareció sin vida el 10 de enero dentro de una vivienda en Pérez Zeledón, San Isidro de El General.

El 11 de enero, una mujer de 62 años, identificada como María Fallas Monge, fue asesinada a balazos por su yerno en Quebrada Ganado, en Tárcoles de Garabito, Puntarenas.

Otro caso ocurrió el 25 de enero, cuando Xinia Lissette Hidalgo Quirós, de 30 años, fue asesinada con un arma de fuego en Osa, Puntarenas, en la zona sur del país. La víctima era madre de una adolescente de 13 años y de un niño de 9. De acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), especialistas reubicaron a los menores con una tía materna y corroboraron que la red de apoyo se extiende a su abuela materna, quien reside en Puntarenas.

El 29 de enero, una mujer de 24 años, identificada como Andrea Abarca González, fue asesinada en barrio Lourdes, en Ciudad Quesada de San Carlos, luego de ser atacada por su pareja sentimental. La joven habría recibido al menos 24 puñaladas, según información preliminar.

Si siente peligro por su vida o conoce de alguien que está en riesgo, llame al 9-1-1 o acuda a la oficina del Organismo de Investigación Judicial más cercana. También puede llamar al OIJ: 800-8000-645, o a la línea telefónica del INAMU: 1125.