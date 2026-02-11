Sucesos

Tres mujeres asesinadas en menos de una semana; víctima más reciente era madre de dos

En lo que va del año se han reportado ocho casos de femicidio, la manifestación más extrema de violencia contra mujeres y niñas

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Marcha 8M por el Día de la Mujer
En cuestión de una semana, tres mujeres han sido víctimas de femicidio. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FemicidioCosta Ricamujeres asesinadas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.