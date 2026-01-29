Tras el femicidio de su madre, niña de 5 años queda bajo resguardo del PANI en Ciudad Quesada

Un agente forense del OIJ ingresa por un corredor hacia la escena del crimen en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada, San Carlos, donde una mujer fue asesinada y el caso se investiga como un presunto femicidio. El hecho ocurrió en un domicilio localizado en casas localizadas en una alameda. (Édgar Chi/Cortesía)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que asumió por ahora la custodia de una niña de 5 años luego del femicidio de su madre ocurrido este jueves en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada, San Carlos, donde una mujer de apellidos Abarca González murió tras un ataque con arma blanca de su pareja.

La menor quedó sin el cuido de sus padres, debido a la muerte de su madre y a la detención del sospechoso, un hombre de apellidos Marín García, de 25 años, quien se mantiene bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

La entidad confirmó que la niña está bajo su responsabilidad y hoy mismo valora localizar recursos familiares maternos.

Según explicó Rándall Picado, jefe de la Fuerza Pública en San Carlos, la niña es hija de la mujer asesinada; sin embargo, el padre biológico no sería el sujeto detenido.

Picado detalló que la pareja es vecina de Alajuelita, pero habían llegado hace pocos días a San Carlos, aparentemente de paseo, para visitar a la hermana del sospechoso.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, mientras la menor permanece bajo protección institucional.