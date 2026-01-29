Sucesos

Hombre asesina a mujer de 24 años a puñaladas: OIJ investiga femicidio

Joven fue asesinada en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada tras sufrir heridas por arma blanca en el cuello y extremidades superiores

Por Juan Fernando Lara Salas y Édgar Chinchilla
Fuerza Pública detuvo a un sujeto quien era la pareja de la joven asesinada en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada tras sufrir heridas por arma blanca en el cuello y extremidades superiores. Fotografía:
Fuerza Pública detuvo a un sujeto quien era la pareja de la joven asesinada en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada tras sufrir heridas por arma blanca en el cuello y extremidades superiores. Fotografía: (Édgar Chinchi/Cortesía)







San CarlosHomicidiosMujer asesinadaArma BlancaCiudad Quesada
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

