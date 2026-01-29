Hombre asesina a mujer de 24 años a puñaladas: OIJ investiga femicidio

Fuerza Pública detuvo a un sujeto quien era la pareja de la joven asesinada en Barrio Lourdes de Ciudad Quesada tras sufrir heridas por arma blanca en el cuello y extremidades superiores. Fotografía:

Una mujer de 24 años fue asesinada la madrugada de este jueves en Barrio Lourdes, en Ciudad Quesada de San Carlos, luego de ser atacada con un arma blanca, de acuerdo con la información preliminar de la Cruz Roja Costarricense.

En la escena del crimen quedó detenido un sujeto, quien era la pareja de la joven asesinada de apellidos Abarca González. La joven habría sufrido al menos 24 puñaladas, según la información preliminar.

El detenido, de apellido Marín García, de 25 años, tiene antecedentes penales por venta de droga, posesión de droga, según información preliminar provista por Fuerza Pública.

Rándall Picado, jefe de Fuerza Pública en San Carlos, explicó que la pareja estaba de paso en la zona mientras visitaban a un familiar, pero serían vecinos de Alajuelita.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, quienes deberán determinar las circunstancias del ataque y si se trata de un femicidio, debido a la naturaleza violenta del hecho y la condición de la víctima.

El reporte del cuerpo de emergencias indica que la atención se registró a las 4:53 a. m. en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Según el parte, los cruzrojistas atendieron a la víctima por heridas en el cuello y extremidades superiores; sin embargo, al llegar al sitio confirmaron que ya se encontraba sin signos vitales.

Para la atención se desplazó una unidad básica.