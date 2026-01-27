OIJ investiga doble homicidio en Cieneguita como intento de robo agravado

Agentes del OIJ decomisaron un vehículo de alta gama, motocicletas con denuncia por robo y armas de fuego durante la inspección judicial en el sitio donde ocurrió el doble homicidio en Cieneguita de Limón.

Una balacera ocurrida la tarde del lunes dejó como saldo dos personas fallecidas y un hombre herido en el sector de Cieneguita, en el cantón central de Limón. El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un aparente doble homicidio en el marco de un intento de robo agravado, informó este martes la entidad.

Según informó el OIJ, los hechos se registraron alrededor de las 6 p. m. dentro de una propiedad privada conocida en la zona como Patio, en Cieneguita. El sitio es utilizado como atracadero y resguardo de embarcaciones.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, en el lugar se encontraban varias personas cuando, por razones aún no esclarecidas, se produjo una balacera.

Como resultado, un menor de 16 años falleció en el sitio tras recibir impactos de bala en la espalda y el cuello.

Otros dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Tony Facio de Limón.

Uno de ellos, de apellido Maxwell, de 29 años, falleció posteriormente en el centro médico debido a la gravedad de las heridas por proyectil de arma de fuego.

El segundo herido, un hombre de apellido Sojo, de 35 años, permanece hospitalizado con múltiples impactos de bala.

OIJ confirmó que el ataque ocurrió dentro de una propiedad privada utilizada como atracadero en Cieneguita de Limón y que, como parte de la investigación, se decomisaron motocicletas robadas, armas de fuego y un vehículo de alta gama vinculado al caso. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

En la escena, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo del menor, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Además, efectuaron una inspección ocular detallada que permitió el decomiso de cinco motocicletas con denuncia por robo en la provincia de Limón, así como dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

Del mismo modo, se procedió con el decomiso de un vehículo de alta gama lujoso en apariencia relacionado con el incidente, el cual quedo a las afueras del embarcadero.

También se recolectaron diversos indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene la investigación en curso con el fin de esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil del ataque y establecer la posible participación de una o más personas en este doble homicidio.