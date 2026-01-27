Sucesos

OIJ investiga doble homicidio en Cieneguita como intento de robo agravado

Menor de 16 años y hombre de 29 fallecieron en balacera. OIJ decomisó motocicletas con denuncia por robo, armas y un vehículo de alta gama

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ decomisaron un vehículo de alta gama, motocicletas con denuncia por robo y armas de fuego durante la inspección judicial en el sitio donde ocurrió el doble homicidio en Cieneguita de Limón.
Agentes del OIJ decomisaron un vehículo de alta gama, motocicletas con denuncia por robo y armas de fuego durante la inspección judicial en el sitio donde ocurrió el doble homicidio en Cieneguita de Limón. (Fuentes PO/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

