Violenta balacera en Limón deja un fallecido y dos víctimas graves

Un fallecido y dos heridos tras balacera en Cieneguita de Limón.

Una balacera dejó una persona fallecida y dos heridas en Cieneguita, en el cantón Central de Limón.

El suceso ocurrió alrededor de las 7 p. m. Según la información de Cruz Roja, al llegar al sitio un hombre ya no presentaba signos vitales.

Otras dos personas fueron trasladadas graves al Hospital Tony Facio de Limón.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, así como detalles de las víctimas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de la escena, para levantar el cuerpo que será remitido a la Morgue Judicial.