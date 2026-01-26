Mujer fallece ahogada en concurrida playa de Guanacaste

Un accidente acuático fue atendido la tarde de este martes en el sector de playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, luego de que se reportara una emergencia que involucró a cuatro personas.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue atendido alrededor de la 1 p. m. Tras el despacho de los recursos de emergencia, una mujer fue encontrada fallecida en el sitio.

Otras tres mujeres fueron atendidas, pero no requirieron traslado a un centro médico.

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del accidente.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quien levantará el cuerpo y lo remitirá a la Morgue Judicial.