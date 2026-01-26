Buseta y carro colisionan en ruta 32; tres heridos y afectación en ambos sentidos

Un accidente de tránsito dejó a tres pacientes movilizados a un centro médico tras choque en ruta 32. (Imagen con fines ilustrativos).

Un accidente de tránsito entre una buseta y un vehículo liviano fue reportado la tarde de este martes en la ruta 32, en el sector de Guápiles, provincia de Limón. Tres personas resultaron heridas.

El incidente fue reportado a las 2:07 p. m. De acuerdo con el informe preliminar, en la escena se encontraba un hombre adulto atrapado dentro de uno de los vehículos involucrados, quien posteriormente fue liberado por los equipos de atención.

Este hombre y otra persona fueron trasladados en condición urgente al hospital de Guápiles; mientras que una tercera víctima fue remitida al mismo centro médico en condición estable.

El accidente afectó ambos sentidos de vía: San José-Limón y viceversa.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja remitió dos recursos básicos y el Cuerpo de Bombero remitió una unidad.