Buseta y carro colisionan en ruta 32; tres heridos y afectación en ambos sentidos

El incidente fue reportado a las 2:07 p. m.

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Varias unidades de Cruz Roja fueron desplazadas al punto del accidente la mañana de este viernes. Fotografía:
Un accidente de tránsito dejó a tres pacientes movilizados a un centro médico tras choque en ruta 32. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

