Balacera en Cañada Sur deja dos muertos y un herido grave

Reportes iniciales señalan que los atacantes habrían llegado en dos motocicletas en lo que pudo ser un ajuste de cuentas

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Agentes del OIJ y de la Fuerza Pública atendieron la escena del tiroteo en Cañada Sur, San Sebastián, donde se reportaron tres fallecidos y dos heridos graves la madrugada de este lunes.
Agentes del OIJ y de la Fuerza Pública atendieron la escena del tiroteo en Cañada Sur, San Sebastián, donde se reportaron tres fallecidos y dos heridos graves la madrugada de este lunes. (Keyna Calderón/Cortesía)







