Balacera en Cañada Sur deja dos muertos y un herido grave

Una balacera ocurrida la madrugada de este lunes en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, San José, dejó un saldo preliminar de dos hombres fallecidos y uno más herido de gravedad, quien fue trasladada en condición crítica a un centro hospitalario.

De acuerdo con datos preliminares suministrados por Cruz Roja Costarricense, el ataque se registró 1:06 a.m.

Entre las víctimas mortales figuran un hombre de apellido Monge de 46 años y otro de apellido Rodríguez.

Uno de los heridos de 30 años fue llevado al Hospital San Juan de Dios en condición crítica con varios impactos en el cuerpo.

Por el momento no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo.

No obstante, reportes iniciales apuntan a que hombres a bordo de dos motocicletas habrían llegado al punto donde acribillaron a víctimas.

Las autoridades mantienen el caso en investigación y en la escena se presentaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fuerza Pública.