Sospechoso de asesinar a una mujer en Palmares alertó a la policía tras el crimen

Una mujer de 41 de años fue asesinada la madrugada de este miércoles en Palmares.

Un hombre de 18 años, de apellidos Quesada Villalobos, es el principal sospechoso de asesinar a una mujer identificada como Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, en Zaragoza, Palmares.

El sujeto, quien fue detenido la mañana de este miércoles, habría alertado a la policía sobre los hechos minutos después de, en apariencia, cometer el homicidio.

El incidente ingresó a las 4:25 a. m. De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo Investigación Judicial (OIJ), la mujer fue apuñalada en varias ocasiones luego de un altercado dentro de la vivienda.

A la llegada de los socorristas, Arroyo fue declarada sin vida en el lugar y Quesada quedó detenido. Por el momento se desconoce la relación entre el sospechoso y la mujer.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales y el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia. El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.