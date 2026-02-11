Sucesos

Sospechoso de asesinar a una mujer en Palmares alertó a la policía tras el crimen

La mujer fue asesinada la madrugada de este miércoles dentro de una vivienda

Por Natalia Vargas
Una mujer de 41 de años fue asesinada la madrugada de este miércoles en Palmares.
Una mujer de 41 de años fue asesinada la madrugada de este miércoles en Palmares. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)







