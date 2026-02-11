Mujer es asesinada a puñaladas durante madrugada de este miércoles

Una mujer murió apuñalada la madrugada de este miércoles en Palmares.

Una mujer fue asesinada de múltiples puñaladas la madrugada de este miércoles en Zaragoza de Palmares, provincia de Alajuela.

El reporte ingreso a las 4:04 a.m. De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue agredida en múltiples partes de su cuerpo con un arma blanca.

Al llegar al sitio, la víctima no presentaba signos vitales. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo de la escena para el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.

Se desconoce el móvil del homicidio que deberá ser investigado por la Policía Judicial.