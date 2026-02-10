Violencia no da tregua: otro homicidio sacude Costa Rica en medio de una escalada de asesinatos

Un hombre fue asesinado a balazos en San Sebastián.

Un nuevo asesinato se registró la tarde de este martes. Un hombre fue asesinado a balazos en San Sebastián, provincia de San José.

Los hechos ocurrieron cerca del motel Maison Dorée. Según información preliminar, la víctima estaba en la vía pública y desde una motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones.

La Fuerza Pública se hizo presente en el lugar. La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se encargó del levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.

Este homicidio se suma a la ola de crímenes ocurridos entre ayer lunes y hoy.

En Cartago, un hombre fue asesinado mientras se ejercitaba en un gimnasio; otros dos hombres fue acribillados en La Lima, dos personas más resultaron heridas por ese incidente.

En Matina, Limón, una mujer asesinada en un ataque a balazos.

Esta mañana, otro doble homicidio se registró en Gravilias, de Desamparados.