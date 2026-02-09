OIJ confirma muerte de mujer atacada con arma de fuego en Alajuela

Agentes del OIJ de Alajuela buscan al sospechoso de asesinar a su pareja en Tambor de Alajuela. Fotografía con fines de ilustración.

Michelle López Valentín, la joven de 27 años, atacada a balazos por su pareja sentimental, en Tambor de Alajuela el domingo por la tarde, falleció ese mismo día en un centro médico según confirmó este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el ataque, ocurrido en vía pública, también resultó herido en el abdomen el padre de tres los cuatro hijos de la víctima, identificado como Edwin Chaves Benavides, de 33 años.

La Policía Judicial detalló que la ofendida, quien era vecina de El Cacao de Tambor, fue impactada en el hombro, el tórax y el pecho. Fue trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela, en donde murió horas después.

Michelle López Valentín, madre de cuatro menores, fue asesinada el domingo 8 de febrero tras ser atacada por su pareja sentimental. (Foto/Foto: cortesía)

Según el OIJ, entre el sospechoso, la mujer y el padre de sus hijos hubo una discusión por lo que el hombre, quien permanece en fuga, sacó un arma de fuego y atacó a los ofendidos.

La víctima era madre de cuatro menores con edades de 3, 5, 8 y 11 años. Este sería el quinto femicidio en el inicio del año, solo en enero se registraron tres casos, uno en Quebrada Ganado de Tárcoles, en Garabito de Puntarenas, donde un hombre asesinó a su exsuegra y luego se quitó la vida.

Otro hecho ocurrió el 26 de enero cuando Xinia Lissette Hidalgo Quirós, de 30 años, fue atacada con arma de fuego en Bahía Drake en Osa de Puntarenas. El 29 de ese mismo mes se registró el tercer hecho en Ciudad Quesada, San Carlos, donde Adriana Abarca González, una joven madre de 24 años, fue asesinada frente a su hija de cinco años.

El fin de semana un joven vecino de Hatillo es el único sospechoso de asesinar a su propia mamá con arma blanca.