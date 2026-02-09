Crímenes

OIJ confirma muerte de mujer atacada con arma de fuego en Alajuela

Un hombre quien la acompañaba permanece hospitalizado

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Calle el Moral en la Trinidad de Moravia, Femicidio
Agentes del OIJ de Alajuela buscan al sospechoso de asesinar a su pareja en Tambor de Alajuela. Fotografía con fines de ilustración. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Femicidio tambor Alajuela
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.