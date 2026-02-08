Sucesos

Dos heridos en condición crítica en Alajuela: Hombre habría disparado a su pareja y al padre de los hijos de ella

Las víctimas se encuentran en condición crítica en un centro médico

Por Natalia Vargas
Guácimo, dominio de grupos delictivos y cobro de peajes a comerciantes
Ataque armado deja dos personas heridas en Tambor, Alajuela. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

