Dos heridos en condición crítica en Alajuela: Hombre habría disparado a su pareja y al padre de los hijos de ella

Un hombre de apellido Chaves, de 33 años, y una mujer de apellido López, de 27, fueron víctimas de un ataque armado en las inmediaciones de un supermercado en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela.

Ambos tuvieron una relación y comparten tres hijos, de 8, 5 y 3 años. Fuentes policiales confirmaron a este medio que el atacante sería la actual pareja de la mujer herida.

En apariencia, las víctimas fueron interceptadas por el sospechoso, quien, con el rostro cubierto, les disparó en múltiples ocasiones sin mediar palabra. Las autoridades hallaron al menos cinco casquillos en el sitio.

Los heridos fueron trasladados en un vehículo particular a un centro médico y se encuentran en condición crítica. La Policía Administrativa dio aviso a agentes del Organismo de Investigación Judicial para iniciar la investigación del caso.