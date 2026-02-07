Sucesos

Hombre muere baleado en vía pública sobre avenida 5, en San José

Vecinos alertaron a autoridades tras escuchar varias detonaciones esta madrugada. Víctima, de entre 25 y 30 años, permanece sin identificar

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Cinta amarilla
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre que murió por impactos de arma de fuego en avenida 5, en el distrito de Merced, San José. (Juan R. Costa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio San JoséHombre baleadoAvenida 5OIJMerced
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.