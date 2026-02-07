Hombre muere baleado en vía pública sobre avenida 5, en San José

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre que murió por impactos de arma de fuego en avenida 5, en el distrito de Merced, San José.

Un hombre falleció la madrugada de este sábado tras recibir impactos de arma de fuego en el sector de avenida 5, calle 10, en el distrito de Merced, San José, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho fue reportado a las autoridades a las 1:37 a. m., cuando vecinos alertaron sobre la presencia de una persona herida en la vía pública y la escucha previa de varias detonaciones en la zona.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte preliminar del OIJ, el fallecido es un hombre de entre 25 y 30 años, quien por el momento no ha sido identificado.

Los agentes judiciales que atendieron la escena realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia y para determinar con exactitud las causas de la muerte, así como su identidad.

De acuerdo con la información inicial, el cuerpo presentaba al menos una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax. El caso fue clasificado de manera preliminar como un hecho relacionado con armas de fuego.

Las circunstancias que rodean el homicidio aún no han sido esclarecidas y el OIJ mantiene la investigación en curso para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.