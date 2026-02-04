Tres hombres asesinados en cancha de futbol de Paso Ancho esta madrugada

Agentes judiciales del OIJ inspeccionaron la escena en el sector de la plaza de deportes de Paso Ancho, donde tres hombres fueron declarados sin vida tras un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes.

Tres hombres murieron la madrugada de este miércoles 4 de febrero tras un ataque a balazos ocurrido en Paso Ancho de San José, informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue atendido a las 5:23 a. m. junto a la plaza de deportes de esa comunidad, luego de que se reportaran personas heridas por arma de fuego.

Según la información preliminar brindada por la benemérita, en el sitio se ubicó a tres hombres heridos, con edades estimadas entre 20 y 40 años, quienes se encontraban tendidos en la vía pública.

A la llegada de los socorristas, los pacientes fueron valorados y confirmados sin signos vitales en la escena.

Para atender la emergencia se movilizaron una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas.

El caso se registra a pocos días de otro hecho violento en la misma zona sur de San José.

Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena y colocaron cinta amarilla para delimitar el sitio donde aparecieron los tres cuerpos, tras la balacera registrada en Paso Ancho la madrugada de este martes. (para LN/Cortesía)

El pasado 29 de enero, a menos de 1,5 kilómetros del sitio de este nuevo ataque, dos jóvenes fueron asesinados en una balacera ocurrida a un costado del supermercado Walmart, en San Sebastián.

En aquel caso, las víctimas fueron identificadas como Caicedo, de 20 años, y Li, de 19 años, y las autoridades judiciales señalaron que no se descartaba un posible ajuste de cuentas ligado a drogas, debido a que en esa zona se han registrado hechos similares en los últimos años.

Además, trascendió que en esa escena no hubo robo y que los atacantes habrían llegado únicamente a disparar contra las víctimas.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el triple homicidio en Paso Ancho guarda relación con el caso de San Sebastián, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.