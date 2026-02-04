Sucesos

Tres hombres asesinados en cancha de futbol de Paso Ancho esta madrugada

Cuerpos de víctimas entre 20 y 40 años quedaron tendidos en vía pública en la plaza de deportes de Paso Ancho

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes judiciales del OIJ inspeccionaron la escena en el sector de la plaza de deportes de Paso Ancho, donde tres hombres fueron declarados sin vida tras un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes.
Agentes judiciales del OIJ inspeccionaron la escena en el sector de la plaza de deportes de Paso Ancho, donde tres hombres fueron declarados sin vida tras un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes. (para LN/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paso AnchoBalacera en Paso AnchoHomicidio Paso AnchoCruz RojaHomicidios
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.