Cámara captó triple homicidio en Paso Ancho

Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena y colocaron cinta amarilla para delimitar el sitio donde aparecieron los tres cuerpos, tras la balacera registrada en Paso Ancho la madrugada de este martes.

Una cámara de seguridad captó el momento justo en que tres hombres fueron asesinados la mañana de este miércoles en Paso Ancho, al sur de San José.

El incidente ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 5:23 a. m., junto a la plaza de deportes de esa comunidad, luego de que se reportaran personas heridas por arma de fuego.

Triple homicidio en Paso Ancho

La cámara que grabó los hechos muestra a las tres víctimas compartiendo en vía pública, en una esquina, cuando dos motocicletas, con dos hombres a bordo de cada una, los interceptan.

Los gatilleros, en segundos, descendieron de los vehículos y comenzaron a disparar sin mediar palabra y a muy corta distancia. Un sujeto que estaba en las cercanías logró huir del sitio, pero los tres fallecidos recibieron, en conjunto, al menos 30 disparos, según se logra escuchar en la grabación.

Las autoridades se encuentran en el sitio para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y esclarecer las circunstancias del ataque.