Hallan cuerpo de mujer en playa Junquillal, Guanacaste

El cuerpo fue hallado este sábado 31 de enero. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo

El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida la noche de este sábado 31 de enero en el estero de playa Junquillal, en Santa Cruz, provincia de Guanacaste.

Una fuente policial confirmó a La Nación que se trataría de una mujer de entre 30 y 35 años. El cuerpo tuvo que ser trasladado a un lugar seguro, debido a que la marea estaba subiendo.

De momento, se desconocen las causas de la muerte. Las autoridades judiciales deberán realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con la investigación para esclarecer los hechos.