Joven motociclista muere por accidente de tránsito en Guanacaste

El accidente se produjo la madrugada de este sábado en Liberia.

Un joven de 23 años de apellido Arias murió la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito en Comunidad de Carrillo, Guanacaste.

Información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que Arias viajaba a bordo de una motocicleta con una mujer cuando colisionó de costado con un automóvil. El joven falleció en el sitio.

La mujer y el conductor del vehículo fueron trasladados al Hospital de Liberia.

Agentes judiciales de Liberia llegaron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la morgue para la autopsia correspondiente.

El caso se mantiene en investigación para dilucidar las causas que pudieron mediar en la colisión.