Sucesos

OIJ estima que 2026 cerraría con menos de 800 homicidios

Director a. i. de la Policía Judicial expuso plan que incide en baja de casos.

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Por Christian Montero
León 13 Antenas Camaras
El caso los Leones, donde fue desarticulada la estructura de alias Shaggy, es uno de los golpes que el OIJ destacó como factor que incide en la baja de homicidios. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Reducción de homicidios OIJ Michael Soto
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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