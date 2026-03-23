OIJ estima que 2026 cerraría con menos de 800 homicidios

El caso los Leones, donde fue desarticulada la estructura de alias Shaggy, es uno de los golpes que el OIJ destacó como factor que incide en la baja de homicidios.

La baja de homicidios que se registra en este primer trimestre podría consolidarse como una constante al finalizar el 2026, gracias a la desarticulación de las principales estructuras criminales, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Michael Soto, director interino de ese cuerpo policial, presentó este lunes los principales resultados de un estudio en el que analizó los factores que generan violencia en todo el país.

Se trata del Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV) que estableció cuatro pilares: atacar el narcotráfico local con el Plan Escudo, priorizar revisión y atención de homicidios a nivel nacional, gestionar creación de plazas de investigación especializadas en crimen organizado y fortalecer la investigación y el seguimiento de estructuras criminales

“Todo lo que era narcomenudeo se volvió una prioridad para nosotros, incluyendo el plan Escudo, casi el 80% de los homicidios está relacionado con drogas”, explicó Soto.

El 21 de febrero el jefe de la Policía Judicial adelantó a La Nación, que gracias a 74 golpes a objetivos delictivos, en este 2026 se han empezado a ver los frutos.

Casos como los Leones, Curry, Triada, Traición, Champion, Condominio 8, Luceros o Guarumal, son tanto solo algunos de los golpes que el OIJ ha dado de noviembre 2023 a la fecha y que tenido una incidencia directa en la reducción de homicidios dolosos. “Este es un trabajo en equipo con el apoyo de la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la judicatura y policías municipales” resaltó el director interino.

Soto explicó que en 2022 el promedio de homicidios era de 1,8 por día, para el año siguiente la cifra aumentó a 2,5, el año más violento en la historia con 903 asesinatos. Para el 2024 hubo 876 crímenes y el año pasado hubo 870.

Tres panoramas

En este momento el país registra 158 homicidios, una reducción de 58 asesinatos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando había 216, las cifras actuales representan un promedio de 1,9 casos por día.

Soto puntualizó que, con base en los datos que se experimentan a la fecha, al cerrar el año se podrían registrar menos de 800 homicidios, para lo cual explicó tres panoramas.

Si se mantiene el promedio de 1,9 homicidios diarios al 31 de diciembre la cifra sería de al rededor de 693 casos, si la tendencia sube a 2 homicidios diarios se tendrían 730 homicidios y si la media crece a 2,1 asesinatos cado día, al cerrar el 2026 los homicidios cerrarían 766.

Eso sí, Soto reiteró que “esto no es una ciencia exacta, ese promedio se cumpliría si seguimos trabajando en la misma línea de coordinación con las policías, la judicatura, la Fiscalía y las policías municipales”.

Sobre la ley de Extradición, Soto dijo que “ha generado un impacto importante en la psiquis de la criminalidad”, pero advirtió que no significa que necesariamente represente una disminución en los hechos delictivos, y puso como ejemplo lo que ocurre en Colombia o México, que pese a tener una ley de extradición, los delitos violentos se mantienen.