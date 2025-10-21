Sucesos

Lujosa casa de Heredia escondía fosa para almacenar droga; OIJ muestra imágenes de la bóveda

OIJ allanó la propiedad en donde encontró casi 200 paquetes de cocaína

Por Christian Montero
En una vivienda ubicada en un lujo residencial ubicado en Belén de Heredia, el OIJ encontró una fosa que era usada para almacenar droga.
En una vivienda ubicada en un lujo residencial ubicado en Belén de Heredia, el OIJ encontró una fosa que era usada para almacenar droga. (Foto: /Foto: cortesía)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

